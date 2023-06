Los incendios de Canadá y República Dominicana

La semana pasada fuimos testigos de cómo una humareda se extendió como mortaja sobre el cielo de Nueva York en Estados Unidos que terminó preocupando a toda la población.

El humo procedía de decenas de incendios forestales en Canadá y siguió expandiéndose por el noreste de Estados Unidos y la calidad del aire en ciudades como Washington y Nueva York continúa siendo insalubre, una situación que durará varios días.

Se trata de que casi 28.700 kilómetros cuadrados han ardido desde principios de año en todo Canadá, muy por encima de las medias anteriores, ya que el país se calienta más rápido que el resto del mundo debido al cambio climático.

Millones de ciudadanos (en el área viven aproximadamente 75 millones), permanecen en alerta por el riesgo de inhalar aire potencialmente dañino de los cientos de incendios forestales que se están produciendo en Canadá, cuya nube de humo ha sido detectada visiblemente por los satélites de la NASA.

A través de un comunicado, la agencia espacial estadounidense explicó que aunque el humo de los incendios forestales de Canadá suele pasar a Estados Unidos varias veces en verano normalmente pasa desapercibido porque está relativamente alto en la atmósfera y porque los vientos suelen mover el humo hacia el este y hacia el mar.

Este no ha sido el caso actual y, a consecuencia de un fenómeno meteorológico conocido como «baja presión costera», el humo se desvió hacia el sur y el este de Estados Unidos y degradó la calidad del aire a nivel de la superficie que respiran millones de personas.

«La contaminación por humo de la superficie desde Nueva York hasta la región de DC es la más significativa desde julio de 2002, cuando ocurrió una situación similar», apuntó el científico de la NASA Ryan Stauffer.

Escogí este tema porque, recientemente, me tocó hacer un reportaje para una de las asignaturas del master en Comunicación y Transmedia que estoy realizando con la Universidad Internacional de la Rioja y escogí hacerlo sobre el tema de los incendios forestales en República Dominicana ya que me parece un asunto de vital importancia y al que siento no se le pone la atención debida y si en Canadá puede ocurrir lo que hemos visto ¿quién quita que pueda suceder lo mismo en República Dominicana en cualquier momento?

Hemos decidido realizar un ejercicio de periodismo inmersivo tomando el tema de los Incendios Forestales en la República Dominicana y qué papel juega en ella la migración ilegal haitiana.

El periodismo inmersivo es una nueva forma, todavía minoritaria, de periodismo. Gracias al uso de tecnologías inmersivas en 3D hace que el usuario (ya no es lector ni espectador, sino más bien testigo) pueda vivir los hechos relatados en primera persona.

Lejos de limitarnos a leer o escuchar el relato de una noticia en tercera persona, nos convertimos en testigos de los acontecimientos.

En la República Dominicana se afirma que la mayoría de los incendios forestales son de origen antrópico, o sea producido por el hombre, bien sean generados intencionalmente para la ampliación de las áreas agropecuarias o por negligencia, sobre todo en las quemas agrícolas. Esta acción constituye una de las causas principales de la pérdida de los bosques en el país.

En lo que va del 2023, en el país se han producido 585 incendios forestales, que han afectado siete áreas protegidas, como fue el caso de Valle Nuevo, donde la severidad de los daños a la vegetación fue calificada entre media, alta y muy alta. ¿Cómo entran los haitianos en estos incendios?

Entran en complicidad con productores dominicanos que viven en comunidades fronterizas distintas, y están arrasando la cubierta forestal del territorio dominicano, ya no solamente la práctica consiste en talar árboles para producir carbón vegetal usado como combustible en el vecino país, sino que están quemando grandes zonas boscosas para producir cultivos.

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), dado a conocer en 2013, estimó que 2,800 sacos de carbón vegetal son sacados semanalmente desde la República Dominicana hacia Haití.

Este informe sostiene que el 86 por ciento del carbón que se consume en Haití, procede de árboles cortados en la República Dominicana.

Geográficamente Canadá nos queda tan lejos, pero no estamos tan lejos de vivir lo que ellos viven.

Por: Francisco Tavárez, El Demócrata

Relacionado