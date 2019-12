(VIDEO) Los incendios de Australia cubren Sídney con un denso manto de humo

EL NUEVO DIARIO, SÍDNEY, AUSTRALIA.- Más de un centenar de incendios arden en la costa este de Australia, varios de ellos en la periferia de Sídney, que este viernes se ha visto afectada por una espesa capa de humo que ha llevado a la cancelación de eventos deportivos previstos durante el fin de semana.

Muchos de los habitantes de la metrópoli australiana, la ciudad más poblada de la nación oceánica, salieron a las calles cubriendo sus caras con mascaras para protegerse de la contaminación.

En la redes sociales junto a la etiqueta #sydneysmoke (Sídneyhumo) los usuarios colgaron centenares de fotos en los que se aprecia diferentes puntos de la ciudad con un cielo teñido de un intenso humo naranja.

A firefighter in Australia filmed the shocking moment a bushfire erupted through tall trees at breakneck speed, spewing flames into the sky: https://t.co/AkFgV8pfGP pic.twitter.com/zbi1sUmpxp

— CNN (@CNN) December 6, 2019