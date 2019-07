Hay palabras que algunas personas tienen miedo de usar porque desconocen su verdadero significado. Por ejemplo, la palabra imbécil viene del latín imbecillis, que puede significar: sin base, sin cimientos, sin apoyo, sin bastón, sin conocimiento. Ya luego en psicología se trata la imbecilidad como un grado de debilidad mental, pero el origen de esta palabra se refiere más a la actitud que a la aptitud.

Explico un poco la etimología de esta palabra para que nadie se sienta ofendido, pues es cierto que hoy se usa más como insulto y quiero dejar claro que no es mi interés insultar a nadie. Dicho esto, no está de más preguntarse hasta qué punto somos imbécil porque hablamos de lo que no sabemos y hablamos sin base y sin entendimiento.

Los imbéciles siempre temen a la libertad y prefieren ser ovejitas conducidas por presuntos pastores. Por eso nunca llegan a la edad suficiente para ser autónomos. Los imbéciles prefieren creer en dogmas y en cuentos, nunca son capaces de cuestionar lo establecido porque les da pereza pensar y todo lo que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate se convierte en un problema.

Los encuentras en todas partes. Están en los templos predicando, en el Congreso legislando, en los partidos políticos de todos los colores, entorpeciendo en las escuelas, en los conventos rezando, catequizando, pontificando en los bares, en las calles, en las casas, en los ministerios dirigiendo. Se han sentado en la Catedral de San Pedro, en la silla de Abraham Lincoln, han mancillado la memoria de los sabios y de los santos, de los poetas y de los filósofos, de los que fueron un día imprescindibles.

Pero últimamente los imbéciles crecen como la mala hierba y son tan peligrosos como el cancer. Elijen presidentes, diputados y senadores y por su falta de conocimiento elijen siempre a los más imbéciles. Esta casta de individuos, aunque portan ya un documento que los acredita como mayores de edad, se dejan infantilizar y siguen creyendo en cuentos increíbles. Saben leer y escribir, pero no ejercen, prefieren que los distraigan con telenovelas, con los chistes de Pepito o con cualquier chisme de patio. Prefieren lo superficial y frívolo, prefieren la “civilización del espectáculo”. Y son ellos, los imbéciles, la nueva clase dominante.

La imbecilidad es contagiosa por aquello de “dime con quién andas y te diré quien eres” o “el que se junta con cojo al poco tiempo cojea”. Lo único que puede evitar el contagio es la lectura y el valor de usar la propia razón, determinada por ese principio ilustrado de “atrévete a saber”. Atrévete a educarte para ser libre, para no dejarte manipular ni por la religión ni por los políticos, ni por la cultura líquida que adormece. Leer para poder pensar libremente, para romper las cadenas de la ignorancia y hacer saltar los cerrojos de la estupidez.

Y cuando digo leer no me refiero a leer cualquier librito de “autoayuda” de esos que han abarrotado los anaqueles de las librerías. Me refiero a poder leer grandes obras de grandes autores. Me refiero a leer los clásicos de ayer y de hoy, a los maestros de la sospecha, leer a Víctor Hugo, a Dostoievski; leer a Kant, a Camus, a Octavio Paz, a Sor Juana Inés; leer a Juan Bosch, a Bonó, a Whitman, Antonio Gala, Eduardo Galeano, García Márquez, Neruda, Machado, Benedetti, a Freire. Leer a Sábato y a Pedro Henríquez, Ureña, entre otros. Mientras más se lea, menos posibilidad de contagio y de ser engañado tendrás.

Termino con un poema de León Felipe: “Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto: que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre…ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos…y sé todos los cuentos”.

Por: Neftalí Eugenia Castillo

Anuncios

Relacionado