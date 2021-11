Los Hornets trabajan para que LaMelo Ball reduzca sus pérdidas de balón

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Charlotte Hornets han logrado asentarse en la zona noble de la Conferencia Este tras el primer mes de competición. Varios son los factores que explican este notable arranque de curso y el desarrollo de LaMelo Ball marca el eje central de algunos de ellos.

El sophomore ha emergido como el principal rostro del futuro de la franquicia y actualmente ocupa las primeras posiciones en los principales apartados estadísticas de la misma: segundo en anotación (18,8), tercero en rebotes (7,4) y líder en asistencias (7,5) y robos (2,1).

Sin embargo, LaMelo también encabeza dos apartado negativos: las pérdidas de balón, con tres por encuentro, y las faltas cometidas. Por ello, el head coach de los Hornets, James Borrego, ha establecido una ruta de trabajo personalizada con el jugador que incluye dos reuniones semanales para repasar los detalles que ayudarán en su desarrollo. Unos encuentros que, actualmente, se están centrando en corregir estos dos aspectos.

«Realmente se trata de la toma de decisiones», afirmó Borrego según recoge The Charlotte Observer. «¿Qué estás viendo aquí? ¿Cuáles son tus lecturas? ¿Qué estás pensando en esta jugada en ataque y defensa? Esa responsabilidad e identificar cuándo está en la posición correcta y cuándo no. Le muestro aspectos positivos y áreas de crecimiento. No todas las áreas que le enseño me preocupan.»

Los Hornets han vencido sus últimos cuatro enfrentamientos gracias, entre otras cosas, a la aportación de un LaMelo Ball capaz de sumar en distintas facetas del juego. En el último triunfo, ante Washington, registró su tope de carrera en asistencias (14), algo que ya había logrado cinco días antes, pero en rebotes (17), en la victoria contra los Knicks. No obstante, en estos cuatro partidos promedió 4,3 pérdidas de balón, por lo que es comprensible que el cuerpo técnico de Charlotte esté incidiendo en este aspecto.

