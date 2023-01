Los Hornets, cada vez más interesados en renovar a P.J. Washington este verano

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Con su contrato de rookie llegando a su fin, P.J. Washington afrontará este verano su primera experiencia en la agencia libre, aunque lo hará con los Hornets teniendo la última palabra sobre su futuro. El alero será agente libre restringido, de modo que Charlotte contará con la posibilidad de igualar cualquier oferta que acepte y garantizarse su continuidad, algo que, según ha asegurado el periodista Marc Stein, están muy interesados en hacer.

Tal y como afirma, la franquicia de Carolina del Norte ha ido aumentando su deseo de conservar a Washington, cuya continuidad daría una necesaria estabilidad al puesto de alero de la plantilla. Con Jalen McDaniels saliendo también a la agencia libre pero sin ningún tipo de restricción, Gordon Hayward entre los candidatos a salir traspasado, y Miles Bridges todavía apartado del equipo tras su caso de violencia de género, en las oficinas parecen haberse aferrado a P.J. para mantener la base del equipo. Además, su rendimiento en pista está justificando más que nunca este interés, pues, asentado de nuevo como titular, está firmando la mejor temporada de su carrera a nivel anotador con 15,4 puntos por partido.

El alero ha sido un jugador que ha demostrado tanto potencial como inconsistencia a lo largo de sus cuatro cursos en la liga. En su primer partido, firmó un estreno para la historia estableciendo el récord de triples en un debut en la NBA con 7, y en su segundo año registró su mejor anotación sumando 42 tantos ante Sacramento, una cifra a la que sin embargo no ha vuelto a acercarse desde entonces. No obstante, los Hornets no parecen tener ganas de que sea otro equipo quien trate de ayudarle a explotar definitivamente, y todo apunta a que buscarán atarlo a largo plazo cuando llegue el momento.

De hecho, Washington tuvo ya este verano la opción de firmar una extensión por valor de 50 millones de dólares en cuatro años, pero la rechazó con la intención de ganarse durante este curso un contrato de 20 millones anuales. Veremos si finalmente Charlotte considera que es merecedor del mismo, pues tener la posibilidad de igualar cualquier acuerdo al que el jugador llegue no significa que vayan a hacerlo.

