Los hipócritas del sistema

Se dice que una persona es hipócrita, cuando actúa con hipocresía, es decir, fingiendo sentimientos o cualidades que, en realidad, contradicen lo que verdaderamente siente o piensa.

En los últimos días, el tema de la aprobación de la Ley de Partidos Políticos con la inclusión de la modalidad aprobada por el Senado de la República, de primarias abiertas y simultáneas, nos ha permitido desenmascarar a muchos de estos hipócritas.

Senadores, que hoy se muestran más democráticos que la misma democracia, pero que a su vez, no son capaces de establecer el voto preferencial para que la población vote directamente por cada uno de ellos, sin necesidad de contar con el arrastre de los votos de los diputados. Saben que si se establece el voto directo para sus cargos, son muchos los que estarían opinando y hablando de política desde el sillón de sus casas y no desde el Congreso de la República Dominicana.

Presidentes de partidos políticos, los cuales sumados de manera conjunta no llegan al 5% del electorado y quienes desde su fundación nunca han presentado de manera independiente un candidato a la Presidencia de la República. En muchos casos, no presentan candidatos a ninguna posición electiva, salvo aquellas excepciones que por razones de familiaridad o amiguismo son beneficiados con alguna reserva.

Presidentes de gremios, opinando de democracia y participación cuando han sido seleccionados por el dedo y sin competición alguna.

Hoy da risa ver como se desgasta la sociedad en un tema intrascendente. Y digo intrascendente, no porque el tema no revista importancia, sino, porque ninguna ley impide la celebración de primarias abiertas, por lo que no necesitamos que ninguna ley nos obligue a celebrarlas. Si el PLD quiere primarias abiertas solo debe avocarse al dialogo y al entendimiento entre sus miembros. Igual ocurre con los demás partidos que se han mostrado a favor de que por ley se establezcan las primarias abiertas y simultaneas como único mecanismo de escogencia para los candidatos a cargos electivos.

¿Qué le impide al MODA, al PAL, al BIS, o cualquier otro partido del sistema celebrar primarias abiertas a lo interno de esos partidos? la respuesta es sencilla, absolutamente nada.

La hipocresía y falta de valor de muchos de nuestros políticos llega al extremo de querer imponer por ley y para todo el sistema partidario unas primarias abiertas que son incapaces de debatir, defender y conseguir, a lo interno de su organización. Les resulta más fácil dar batalla afuera que adentro, sin que les importe ponerle una camisa de fuerza a todos los partidos del sistema.

Siempre se ha dicho que el poder embriaga, y hoy lo vemos con toda claridad. ¿Quiénes se creen los que lo interno del PLD defienden las primarias abiertas y simultaneas para decidir lo que debe de hacer el PRM, el PRSC, o los demás partidos del sistema?

Quienes estamos en contra de la inclusión en la Ley de Partidos de las primarias abiertas y simultaneas como único mecanismo de escogencia de los candidatos, no lo estamos porque nos convenga o no, lo estamos porque es inconstitucional y antidemocrático decirle a un partido como debe escoger a sus candidatos sin darle la oportunidad de que cada partido lo haga como mejor lo entienda.

Debatamos de frente y a lo interno, sin necesidad de someter a todo el sistema partidario a una crisis.

Dejémonos de hipocresías.

Relacionado