Los héroes de esta crisis

Los héroes de hoy, no son Superman, Batman, o Spiderman. Son los médicos, enfermeros, farmacéuticos, policías, militares, los trabajadores de supermercados, transportistas o los empleados de la limpieza.

Nadie estaba preparado para un escenario tan complejo, para una guerra tan cruel de un enemigo que no da la cara, no sabemos si es el amigo, o el vecino que tiene la infección: y sin embargo quienes están en primera líneas en contacto con ella lo están enfrentando sin desfallecer, y convencidos que de estos vamos a salir airosos y fortalecidos.

Son ellos, y todos los días los reconocemos y aplaudimos, a cada médico, y enfermero que luchan en esta guerra, que dedican horas para salir de esta crisis sanitaria, cada uno de ellos tiene su historia.

Y esos héroes tenemos que conocerlos, cada hospital tiene que subir sus fotos, médicos y enfermeros para que el pueblo lo conozca, y cuando todo termine porque tiene que terminar, cada centro médico, y la policía nacional deben hacer reconocimiento público a todos, y recordar a los que han partido juntos al señor.

Estos profesionales han demostrado su dedicación, y vocación absoluta, al compromiso y solidaridad con sus compueblanos, ante la crisis del virus. Ellos también están más expuestos al contagio de este temible ente invisible, luego de su arduo trabajo regresan a sus casas cansados, y tienen que hacer el protocolo de entrada para poder abrazar a sus hijos. El cual tienen varios días que no ven.

No es fácil esto que está pasando en el mundo, vivía en la ciudad de Manhattan cuando terroristas tumbaron las torres gemelas, trabaja en las afueras de esa gran ciudad, y lo que se vivió ese día, no es para contarlo ahora, fue difícil, la historia está ahí para decirlo, pero en esta coyuntura el enemigo tiene alcance mundial y mata, y no avisa, y tú no sabe dónde está, y quien lo tiene, de ahí quédate en casa.

Es por eso, que, ellos y ellas, médicos, enfermeros, personal de laboratorios, limpieza, de lavandería, paramédicos, bomberos, policías, militares, comunicadores, periodistas, los de las basuras, los que trabajan en las gasolineras, repartidores de gas, los de supermercados, etc. Todos ellos trabajan para llevarnos alivio, y esperanza a quienes nos quedamos en casas para que no se propague.

El solo hecho de que tres mil voluntarios profesionales de la salud se inscribieron como voluntarios es un hecho sin precedentes.

Ellos son un ejército de profesionales sanitarios, y están demostrando que su vocación es esencial, especialmente en una crisis como la de hoy. Son nuestros héroes y heroínas a pie de calle, y no solo por un día sino por siempre.

La representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en República Dominicana, Alma Morales, ha calificado como acertadas las medidas tomadas por el gobierno dominicano ante la presencia del Covid 19, y pidió a la población poner de su parte, para evitar contagios.

Para terminar por hoy, gracias a todos los que he mencionados, son los héroes, de esta triste historia. Merecen nuestro respecto y nuestra admiración. #QuedateEncasa.

Por Jeovanny Terrero

