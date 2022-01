Los Heat meten miedo en el Este, los Lakers respiran, y Suns y Cavs brillan

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- Los Miami Heat igualaron a los Chicago Bulls al frente de la Conferencia Este en una larga y emocionante jornada de la NBA por el día festivo de Martin Luther King (doce partidos) en la que Los Angeles Lakers rompieron su racha negativa y los Phoenix Suns y los Cleveland Cavaliers siguieron brillando.

HEAT 104 – RAPTORS 99

Jimmy Butler (triple-doble con 19 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias) llevó a los Miami Heat a una victoria ajustada ante los Toronto Raptors que permite a la franquicia de Florida compartir el liderato del Este con los Chicago Bulls tras haber ganado 7 de sus últimos 10 partidos.

Las buenas noticias se acumulan para unos Heat que recuperaron a Bam Adebayo tras mes y medio fuera por lesión (14 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias).

En los Raptors, que solo bajaron los brazos tras un triple de PJ Tucker a falta de 20.7 segundos, Chris Boucher fue el máximo anotador (23 puntos y 10 rebotes).

LAKERS 101 – JAZZ 95

Stanley Johnson, con 10 puntos en el último cuarto, fue el héroe inesperado de Los Angeles Lakers, que tras tres derrotas seguidas e inmersos en una dinámica muy preocupante cogieron oxígeno con su remontada ante los Utah Jazz.

LeBron (25 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias) y Russell (15 puntos incluido un descomunal mate en el segundo parcial) sumaron esfuerzos para los Lakers mientras que en los poco precisos Jazz (36,9 % en tiros de campo) destacaron Rudy Gobert (19 puntos y 16 rebotes) y Mike Conley (20 puntos y 4 asistencias).

CAVALIERS 114 – NETS 107

Ya sin el lesionado Kevin Durant, los Brooklyn Nets sumaron su tercera derrota en los últimos cinco partidos ante unos Cleveland Cavaliers lanzados (cinco victorias seguidas) y que se dejaron guiar por Darius Garland (22 puntos, 6 rebotes y 12 asistencias).

Kyrie Irving (27 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias) y James Harden (22 puntos, 7 asistencias y 10 rebotes) fueron los referentes de los Nets pero también protagonizaron la jugada clave del encuentro, ya que perdieron un balón decisivo a falta de 17 segundos cuando los Nets iban 3 puntos abajo en el marcador.

SPURS 107 – SUNS 121

Los 48 puntos de un extraordinario Devin Booker (además de sus 5 rebotes, 6 asistencias y 3 robos) fueron una losa imposible de levantar para los San Antonio Spurs en su enfrentamiento ante unos Phoenix Suns que llevan cuatro victorias seguidas y que han abierto brecha con los Golden State Warriors al frente del Oeste.

Jakob Poeltl (23 puntos, 14 rebotes y 4 asistencias) fue el referente ofensivo de unos Spurs que resistieron hasta el último cuarto pero que sufrieron el 51,6 % en tiros de campo de los Suns.

GRIZZLIES 119 – BULLS 106

Inmersos en una importante crisis con cuatro derrotas seguidas, los Chicago Bulls se vieron totalmente superados por unos Memphis Grizzlies que continúan llamando la atención en el Oeste de la mano de Ja Morant y Desmond Bane (25 puntos por cabeza).

DeMar DeRozan (24 puntos y 5 rebotes) y Ayo Dosunmu (15 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias) marcaron el paso de unos Bulls que siguen echando de menos al lesionado Zach LaVine.

El español Santi Aldama jugó tres minutos para los Grizzlies en los que falló el único tiro que intentó.

MAVERICKS 104 – THUNDER 102

Los Dallas Mavericks sufrieron hasta el último instante para doblegar a los Oklahoma City Thunder y sumar así su tercera victoria seguida.

Luka Doncic consiguió un triple-doble (20 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias) pero estuvo muy desacertado (4 de 17 en tiros de campo, 0 de 6 en triples).

En los Thunder, que tuvieron una posesión para empatar o ganar el partido y que acabaron perdiendo ese balón, sobresalió Shai Gilgeous-Alexander (34 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias).

CLIPPERS 139 – PACERS 133

El novato dominicano Chris Duarte jugó un gran partido con los Indiana Pacers (24 puntos con 10 de 14 en tiros, 7 rebotes, 6 asistencias y 3 robos en 34 minutos) pero no pudo impedir la derrota de su equipo ante Los Angeles Clippers, que anotaron 18 triples de 36 intentos.

Nico Batum jugó su mejor encuentro en lo que va de temporada con los angelinos (32 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias) mientras que el español Serge Ibaka disputó 7 minutos en los que consiguió 3 puntos (1 de 3 en tiros), una asistencia, un robo y un tapón.

HAWKS 121 – BUCKS 114

Tras perder sus últimos cinco partidos, los Atlanta Hawks cogieron aire con una importante victoria nada menos que ante los actuales campeones de la NBA, los Milwaukee Bucks.

Los Hawks fueron muy superiores en el último cuarto (38-26) y eso les permitió remontar un partido en el que habían ido por detrás en los primeros tres parciales.

Trae Young (30 puntos, 4 rebotes y 11 asistencias) encabezó la estampida en los últimos minutos de los Hawks mientras que Khris Middleton (34 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias) fue el jugador más efectivo de unos Bucks que fueron de más a menos.

WIZARDS 117 – SIXERS 98

Una actuación muy coral de los Washington Wizards (siete jugadores por encima de los 10 puntos) consiguió frenar al vendaval de Joel Embiid (32 puntos y 8 rebotes) y someter a los Philadelphia 76ers.

Montrezl Harrell (18 puntos y 7 rebotes) fue el máximo anotador de unos Wizards en los que el brasileño Raul Neto consiguió 6 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias en 23 minutos.

KNICKS 87 – HORNETS 97

En un escenario de ensueño como el Madison Square Garden de Nueva York, Miles Bridges de los Charlotte Hornets firmó la mejor actuación de su carrera en la NBA (38 puntos con 14 de 20 en tiros, 12 rebotes y 5 asistencias) y derribó con autoridad a los New York Knicks.

RJ Barrett (18 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias) y Julius Randle (18 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias) no pudieron asegurar la victoria local pese a que los de Charlotte no contaron con LaMelo Ball por una indisposición no relacionada con el coronavirus.

CELTICS 104 – PELICANS 92

Los Boston Celtics remaron a contracorriente en la segunda mitad para llevarse un partido ante los New Orleans Pelicans que perdían en el descanso y que pudieron ganar finalmente gracias a Jayson Tatum (27 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y un robo).

El dominicano Al Horford aportó 12 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y un robo en 25 minutos para los Celtics mientras que Jonas Valanciunas fue el más destacado en los Pelicans (22 puntos, 14 rebotes y 4 asistencias).

Los hermanos españoles Willy y Juancho Hernangómez no tuvieron minutos en los Pelicans y los Celtics, respectivamente.

MAGIC 88 – BLAZERS 98

Los Portland Trail Blazers se llevaron a domicilio la victoria ante los Orlando Magic en el partido de regreso de CJ McCollum (16 puntos) tras más de un mes sin jugar por lesión.

Los hermanos Franz y Moritz Wagner (14 puntos cada uno) fueron los referentes en ataque de los Magic.

CONFERENCIA ESTE:

1.- Chicago Bulls (27-15)

2.- Miami Heat (28-16)

3.- Brooklyn Nets (27-16)

4.- Cleveland Cavaliers (27-18)

5.- Milwaukee Bucks (27-19)

6.- Philadelphia 76ers (25-18)

7.- Charlotte Hornets (24-20)

8.- Washington Wizards (23-21)

9.- Toronto Raptors (21-20)

10.- Boston Celtics (23-22)

11.- New York Knicks (22-22)

12.- Atlanta Hawks (18-25)

13.- Indiana Pacers (15-29)

14.- Detroit Pistons (10-32)

15.- Orlando Magic (8-37)

CONFERENCIA OESTE:

1.- Phoenix Suns (34-9)

2.- Golden State Warriors (31-12)

3.- Memphis Grizzlies (31-15)

4.- Utah Jazz (29-15)

5.- Dallas Mavericks (25-19)

6.- Denver Nuggets (22-20)

7.- Los Angeles Lakers (22-22)

8.- Los Angeles Clippers (22-23)

9.- Minnesota Timberwolves (21-22)

10.- Portland Trail Blazers (18-25)

11.- Sacramento Kings (18-28)

12.- San Antonio Spurs (16-28)

13.- New Orleans Pelicans (16-28)

14.- Oklahoma City Thunder (14-29)

15.- Houston Rockets (13-32)

PRÓXIMA JORNADA (martes 18 de enero)

New York Knicks – Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors – Detroit Pistons. EFE

