Los haitianos aceleran el regreso a su país desde la República Dominicana

El Nuevo Diario, Santo Domingo.- Los migrantes haitianos han aumentado el ritmo en el que están regresando a su país desde la República Dominicana en las últimas semanas, a pesar de que esta nación ha reabierto parcialmente su economía, indicó hoy la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Desde que ambos estados vecinos cerraron sus fronteras a mediados de marzo debido a la pandemia, 57.669 haitianos que residen en República Dominicana regresaron a su país, según cifras de las autoridades fronterizas dominicanas recopiladas por la oficina de la OIM en este país.

De estos, 17.336 han regresado en las últimas dos semanas, lo que evidencia que está “en aumento la tendencia” de retornos voluntarios a Haití, dijo a Efe el jefe de Misión de la OIM en República Dominicana, Josué Gastelbondo.

Las autoridades dominicanas abren la frontera binacional una vez al día para permitir el paso de los centenares de haitianos que acuden diariamente a la zona.

Gastelbondo dijo que la OIM no entrevista a los migrantes, por lo que desconoce las causas exactas que están motivando el incremento de los regresos voluntarios.

No obstante, señaló como posibles causas que el sector de la construcción, en el que trabajan muchos haitianos, no se ha recuperado completamente, en especial en las zonas turísticas, y el hecho de que el comercio sigue “resentido” y los vendedores “salen a vender y no encuentran clientes”.

También, adujo que después de tres meses de confinamiento, a muchos inquilinos se les ha agotado el dinero del depósito para el alquiler de vivienda y “empieza la presión de los propietarios” para expulsarlos.

El responsable de la OIM también resaltó que en las últimas semanas “está aumentando la dinámica de movimientos de la frontera”, lo que significa más personas cruzando la línea divisoria, legal o ilegalmente.

Este aumento de movimientos está “seguramente vinculado al pequeño comercio, aunque los mercados binacionales no han reabierto completamente”, explicó Gastelbondo.

Según estadísticas de la Misión de la OIM en Haití, desde el cierre de fronteras, el 17 de marzo, 296.205 personas han cruzado la línea divisoria, de las cuales 119.953 lo han hecho hacia la República Dominicana y otras 176.252 en dirección a Haití.

En la última semana, 6.356 personas pasaron a la República Dominicana y se registraron 11.811 cruces de la frontera a Haití, en un aumento de la tendencia.

Se cree que buena parte de esos movimientos es de personas que cruzan la frontera para comerciar y regresan el mismo día, por pasos irregulares, ya que los oficiales están cerrados.

La OIM en Haití monitoriza los cuatro pasos fronterizos oficiales y otros 46 ilegales.

En la República Dominicana se han confirmado 28.631 contagios de coronavirus, con 691 fallecimientos; y en el país vecino las autoridades han confirmado 5.324 contagios de COVID-19 y 89 muertes. EFE

