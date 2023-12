Los Grizzlies siguen sin funcionar y cuentan los días para el regreso de Ja Morant

El gran ‘ex’ del partido, Dillon Brooks, lideró la victoria de los Rockets con 26 puntos y siete rebotes, apoyado por los 16 de Fred VanVleet.

En los Grizzlies, Desmond Bane firmó 28 puntos y trece rebotes, sin premio. El español Santi Aldama aportó once puntos y cuatro rebotes en 26 minutos saliendo del banquillo.

Los Grizzlies llevan cinco victorias consecutivas y son sextos en el Oeste (13-9), mientras que los Grizzlies acumulan cuatro derrotas seguidas.

En Memphis van contando los días para el regreso de Ja Morant, quien compareció este viernes ante los medios por primera vez en esta temporada a la espera de volver a estar a disposición el próximo martes en New Orleans contra los Pelicans.

«Fue duro, días horribles. Fue duro, pero el apoyo que he tenido durante este período me ha ayudado mucho. Obviamente jugar al baloncesto es algo que he hecho toda mi vida, algo terapéutico para mí. Obviamente, quitármelo lo hizo más complicado», dijo Morant.

«Aprendí cosas gracias a la terapia, me abrió los ojos, me dio un nuevo punto de viista sobre la vida, sobre cómo gestionarme, estar agradecido por estar todavía en esta posición», dijo Morant.

La estrella de los Grizzlies fue suspendida en junio por la NBA por «conducta perjudicial» para la liga de baloncesto tras posar el 13 de mayo con un arma de fuego en una emisión en vivo de vídeo.

Morant ya había sido sancionado con anterioridad con una suspensión de ocho partidos por otra acción similar el 4 de marzo cuando también exhibió un arma de fuego en un club de Denver.