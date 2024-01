Los gritos de la oposición

A medida que se adentran los días para la celebración de las elecciones municipales del 18 de febrero próximo, la oposición política luce muy desesperada y algunos de los candidatos presidenciales de la denominada “Alianza Rescate RD” están como se dice en el argot de la lucha libre “tirando patadas voladoras”.

Estamos apenas a más de 20 días para los comicios municipales, pero ya la batalla campal entre el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados y la oposición está en marcha y la lucha se ha centrado en los principales municipios del país, o sea, aquellos que concentra la mayoría de votantes.

Las plazas más codiciadas en estos comicios son los municipios de las provincias Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, Azua, San Pedro de Macorís, La Altagracia, La Romana, Barahona, San Juan de la Maguana, La Vega y Sánchez Ramírez, entre otras.

Los opositores al gobierno y al presidente Luis Abinader, aunque sabemos que ese es su papel, no pierden tiempo para descalificar o minimizar cualquier cosa que hagan o digan las actuales autoridades y el PRM. Ahora dicen que el gobernante no puede encabezar inauguraciones porque beneficiaría a los aspirantes a alcaldes por el PRM y que están utilizando los recursos del Estado en campaña. En caso de ser cierto, no sería la primera vez que sucede porque todos los gobiernos que se han sucedidos incurren en esa práctica, que por cierto es dañina para la democracia.

Lo que a mi modo de ver la cosa, parece que los numeritos de las encuestas que manejan los opositores para las alcaldías en los diferentes municipios y distritos municipales no están dando los resultados adecuados, y han comenzado a llorar desde ahora.

En días pasados el jefe del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) y tremendo armador político, José Francisco Peña Guaba, decía que la oposición iba a perder en la mayoría de municipios importantes porque la Alianza Rescate RD no es real, planteamiento que compartimos.

Es por eso que los candidatos presidenciales de los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD), Leonel Fernández, Abel Martínez y Miguel Vargas Maldonado se han lanzados a las calles en busca del voto, “hasta debajo de la piedra”, para sus candidatos a las alcaldías, principalmente en las demarcaciones territoriales donde no hay alianza.

El expresidente Danilo Medina ha tenido prácticamente que echarse al hombro la candidatura presidencial del actual alcalde de Santiago, Abel Martínez, porque su “pupilo” nunca arrancó para hacer un buen papel en las elecciones venideras.

Ahora lo que se ve entre los candidatos Leonel Fernández por la FP y Danilo Medina-Abel Martínez (PLD) es que están echando un “pulso” para ver quien le tumba el brazo al otro, porque perciben que en mayo habrá una segunda vuelta electoral, y que en caso de que eso se produzca el que habría quedado en segundo lugar podría alzarse con la corona presidencial.

Pero como dice el refranero “soñar no cuesta nada” y hay sueños que dan pesadilla. Ahora en las elecciones municipales la oposición política lo que debe tratar es de ganar la mayoría de las alcaldías, cosa que se le haría sumamente difícil, para luego pensar en los comicios de mayo.

De acuerdo a las encuestas que maneja el gobierno y los armadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el oficialismo obtendría más del 60 % de los alcaldes en las elecciones municipales, lo que sería un duro golpe para la oposición.

Si es como vaticinan algunos politólogos de que las elecciones de febrero servirían como un referente para los comicios de mayo, entonces la oposición política que comience a llorar desde temprano porque la reelección de Abinader sería un hecho. Que recojaaaaaaan!

POR ABRAHAN MONTERO