Los gringos filtran la doble ciudadanía de candidatos presidenciales para ayudar a Trujillo

El abuso y la discriminación en contra de los derechos constitucionales de Ramfis D. Trujillo al no certificar su candidatura presidencial por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), provoca una respuesta férrea del Departamento de Estado de los Estados Unidos con sus siglas en inglés (DOS) en contra del gobierno de Danilo Medina.

La visita de Ramfis a Washington D.C. a mediados del mes de febrero selló el lazo de colaboración entre el nieto de Trujillo con el Secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo. La potencia anglosajona entiende que el panorama actual político desfavorece los intereses económicos, sociales y políticos de ambas naciones.

Los eventos que confirman este apoyo político está en los acontecimientos ocurridos en el panorama antes y después de que el recurso de amparo sometido por éste al Tribunal Superior Electoral (TSE), para revocar la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de rechazar su certificación a las elecciones presidenciales:

Febrero 20 2020: Una reunión de emergencia entre el Departamento de Estado de los Estados Unidos y Ramfis D. Trujillo, después del intento de fraude en las elecciones municipales de 16 de febrero del 2020. Los gringos querían discutir el futuro político de este en las próximas elecciones presidenciales.

Marzo 3 2020: El embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Carlos Trujillo, visita al presidente Danilo Medina donde se trataron varios temas de interés nacional como son: la legitimidad, transparencia y validez de las próximas elecciones municipales del 15 de marzo. El apellido de este embajador no es coincidencia, fue un mensaje claro como parte de la advertencia de no atropellar los derechos de Ramfis de postularse a la presidencia.

Marzo 9 2020: El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) Román Jáquez Liranzo, rechaza el recurso de amparo para validar la candidatura presidencial de este, basado en el artículo 20 de la constitución por su doble nacionalidad. Ramfis amenaza que le saldrá muy caro el atropello a sus derechos constitucionales y tilda al gobierno de abuso de poder.

Marzo 11 2020: El departamento de Estado de los Estados Unidos hace su reporte denunciando que el gobierno dominicano desestimó los casos de corrupción a los más altos niveles y la falta de libertad de prensa en los medios de comunicación del país.

Danilo Medina ya con el agua al cuello por todos los atropellos a la soberanía, hace un suicidio político al negarle la certificación a Ramfis. Aquí todo el mundo sabe que Joao Santana asesor político de Medina en el 2016, usó las oficinas del Palacio Nacional para administrar los actos de corrupción en latinoamérica de la multinacional Odebrecht. No es un secreto que la obra más sobrevaluada en el caso de corrupción de la compañía brasileña es Punta Catalina que supera el valor de $2,300 millones de dólares. Estos casos de corrupción que ha costado la encarcelación y hasta la presidencia en algunos países, en el nuestro no hay un político sentenciado.

Por otro lado, se ha confirmado la complicidad de los políticos tradicionales en el atropello de la no certificación de la candidatura de Ramfis. Ninguno de estos se ha dirigido en los medios acerca de este abuso. La idea era que este tuviera que doblegarse y apoyar al oficialismo o la falsa oposición con su salida de la carrera presidencial. Estos esperaban que los seguidores (Ramfistas), saldrían huyendo en apoyo a sus partidos. Por el contrario, los abusos de poder han solidificado la unión entre sus simpatizantes y seguidores.

Lo que estos no se esperaban es que la unión del PNVC y Ramfis se ha condensado aún más con la valiente decisión de postular a Juan Cohen hasta que el impedimento sea desestimado. Este no se vendió al oficialismo, no busco alianzas desleales con los políticos tradicionales del país que buscan solo captar las mieles del poder. Ramfis mostró su ética y amor por la patria al seguir la ruta a la presidencia desligado de los mismos causantes de los males del pueblo.

Los Estados Unidos está tomando represalias en contra del oficialismo con este reporte sobre la falta de libertad de prensa y la corrupción que son los primeros pasos para asegurar el destierro de los morados. Esta es la razón por la cual Mike Pompeo para ayudar a la candidatura presidencial de nieto de Trujillo sea certificada, dejó filtrar la información el día 11 de marzo con un video que se hizo viral en youtube, donde se confirma la doble nacionalidad de Gonzalo Castillo (Canadiense), Leonel Fernández (Americano) y Luis Abinader ( Libanés). Ahora veremos si la democracia es igual para todos o solo para Ramfis por tener el apellido Trujillo.

La desfachatez del presidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán, al ser cuestionado en el tema de la doble nacionalidad de los candidatos presidenciales, dijo: “ no me entrometo en la vida personal de nadie”, lo cual define la doble moral de la democracia del país, donde la ley se aplica por conveniencia del poder y en contra del pueblo.

Nadie va a detener la voluntad de una nación que quiere asegurar el futuro de todos los que ponen sus esperanzas en el nieto de Trujillo, para que sea el próximo presidente de la República Dominicana. Así para que no le tome de susto, para el Palacio Nacional #TrujilloVa y los morados #SeVan.