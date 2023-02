Los Grammy vuelven a Los Ángeles con Beyoncé lista para hacer historia

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS.- Tras dos años de celebraciones inusuales por la pandemia, los Premios Grammy regresarán el domingo a la normalidad en su sede en Los Ángeles para su 65ª edición, con Beyoncé como la gran protagonista de la noche.

Las nueve nominaciones que Beyoncé obtuvo este año por su producción “Renaissance” la convirtieron en la artista femenina que ha sido nominada más veces a dichos premios al acumular a lo largo su trayectoria 88 de estas.

Después de la gran noche de los Grammy, la también conocida como “Queen B” podría convertirse en la personalidad con más gramófonos dorados de la historia.

Beyoncé ya tiene en su poder 28 Grammys y, empatada con el productor Quincy Jones, ocupa el segundo puesto de la lista de artistas con más premios de la Academia de la Grabación.

Para pasar al primer puesto, Beyoncé tendría que hacerse con al menos 4 de los 9 premios a los que aspira, y así desbancar al director de orquesta húngaro Georg Solti, quien a lo largo de su vida obtuvo 31 premios y que aún lidera la selecta lista.

No obstante, el camino no será sencillo, pues la cantante compite con estrellas como Adele, quien presentó su álbum “30”, Harry Styles y los éxitos desprendidos de su disco “Harry’s House”, y el rapero Kendrick Lamar, quien desveló su celebrado álbum “Mr. Morale & the Big Steppers”.

Ellos, junto con la cantante de country Brandi Carlile, son los artistas que tuvieron más menciones en la lista de nominados que se dio a conocer en noviembre de 2022.

UN REGRESO A LA NORMALIDAD

En 2021 la pandemia afectó la celebración de la música y el encuentro se dio entre pocas celebridades y sin público.

Un año más tarde la gente de la industria musical pudo volver a reunirse, pero desde Las Vegas y en medio de la incertidumbre de la variante ómicron del coronavirus.

Es hasta este 2023 que la gala retoma su curso normal en Los Ángeles para distinguir a las mejores grabaciones, composiciones y a los artistas del año que hicieron música desde el 1 de octubre de 2021, hasta el 30 de septiembre de 2022.

El evento que se realizará en el Crypto.com Arena tendrá al comediante Trevor Noah como presentador, y entre las personalidades encargadas de entregar algunos premios a los artistas más afortunados se encuentran la primera dama, Jill Biden, la actriz Viola Davis y cantantes como Olivia Rodrigo, Cardi B y Shania Twain.

Además, las presentaciones musicales que tendrán lugar en su escenario corren a cargo de Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Kim Petras, Sam Smith, Harry Styles y Bad Bunny.

Todos ellos cuentan con una o más nominaciones y algunos incluso se batirán en categorías como mejor álbum del año donde compiten J. Blige, Lizzo, Styles y Bad Bunny.

La mejor canción del año tiene en pugna temas como “abcdefu” de Gayle, “All Too Well”, de Taylor Swift, “About Damn Time” de Lizzo, “Bad Habbit” de Steve Lacy, “Break My Soul” de Beyoncé, “Easy on Me” de Adele, entre otros.

Mientras que a mejor grabación del año se suman a los últimos cuatro artistas los trabajos “Don’t Shut Me Down” de ABBA, Doja Cat en “Woman”, Kendrick Lamar con “The Heart Part 5” y “As it Was” de Harry Styles, por mencionar algunos.

CONSAGRACIÓN DE BAD BUNNY Y ACENTO LATINO

El puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, ha logrado consagrarse como artista internacional al haber logrado tres nominaciones, siendo la de Álbum del Año la más importante.

Solo con la nominación, Bad Bunny ya ha hecho historia al conseguir que un disco totalmente en español (“Un verano sin ti”) opte al premio de Álbum del Año.

Esto consolida su carrera de artista internacional al competir con figuras como Beyoncé, ABBA, Adele, Coldplay, Lizzo y Harry Styles, y de ganarlo puede reafirmar su poderío como el artista más escuchado a nivel mundial.

El cantante también está nominado en las categorías de mejor interpretación solista de pop por “Moscow Mule” y mejor álbum de música urbana.

La brasileña Anitta también será parte de la ceremonia y competirá por el título de mejor artista nuevo, tras el éxito internacional que le supuso su tema “Envolver”, así como la coreografía viral que se replicó en redes sociales.

La contienda también la pelean el estadounidense con raíces mexicanas Omar Apollo, las estrellas de rock italianas Måneskin, el dúo británico Wet Leg, entre otros.

En las categorías latinas estarán presentes los triunfadores de los úl

Relacionado