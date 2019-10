¿Los genios de Leonel coqueteando con el PRM? miren para Ecuador

Cada día me convenzo más que el más serio problema que tiene en este momento Leonel Fernández es el manejo de su entorno, la verdad es que el presidente del Partido de la Liberación Dominicana no se ha caracterizado nunca por controlar a los que lo rodean, donde pululan una serie de personas que expresan unas ideas tan locas, que por lo menos a mi me parece increíble que alguien tan inteligente y culto pueda dejar que su discurso involucione a épocas que creíamos superadas.

Lo primero que debería hacer Fernández, es mirar detenidamente a quienes lo rodean y hablan por el en los medios de comunicación y hacia donde parece que lo quieren llevar cuando azuzan un acercamiento con el Partido Revolucionario Moderno, donde están todos sus enemigos históricos, y ahora se visten con un disfraz de aliados circunstanciales, claro esperando llegar al poder para poder verter sobre su persona todo el odio y la frustración que han acumulado, algunos desde aquella alianza del Frente Patriótico de 1996.

Dentro de ese entorno, ¨genios de la política¨ hechos en la ¨universidad de la vida¨, porque sus actuaciones demuestran que no han leído ni ¨los muñequitos¨, hay unos diputados que tienen que hacerse los radicales porque no tienen mas remedio para sobrevivir.

Uno, que fue un presidente lastimoso de la Cámara de Diputados, ni siquiera se atrevió a presentarse en las primarias porque sabia que no podía entrar a Santo Domingo Norte porque lo ¨picaban¨ electoralmente, y los otros dos, uno de San Juan y el otro de Puerto Plata, compitieron y saben que con los votos que sacaron no repetirán en sus curules por lo que tienen que jugar al caos para intentar sobrevivir.

No sabemos si el ex presidente de la Cámara piensa que sus nuevos amigos del PRM, en caso de llegar a dominar ese organismo, serán tan indulgentes como han sido sus hoy compañeros de partido con el tema del déficit y los problemas derivados de la reconstrucción del hemiciclo, a veces es mejor ¨un malo conocido que un bueno por conocer¨, como dice el refranero popular.

Otros ¨genios¨ del entorno, son comandados por un amigo presidente de uno de los partidos aliados tradicionales del PLD, quien se ha ofrecido amablemente para encabezar un BLOQUE que sirva de plataforma para presentar la candidatura del Leonel a la Presidencia de la República, ya nos imaginamos el objetivo final de esta aventura pues a su paso por la administración pública esta persona demostró su incapacidad para manejar un solo centavo del presupuesto nacional.

El primero que debe saber que el único objetivo de ese gordito es accesar al manejo de fondos millonarios a través de su partidos político usando su nombre es el mismo Fernández, porque en sus años como presidente de la República recibió las auditorias de la gestión de esta persona, por donde quiera que pasó hubo que sacarlo por el pésimo manejo que hizo de los fondos puestos a su cargo, y tantos lo calificaron como un ¨depredador de instituciones públicas¨.

Al final ya en la gestión del presidente Medina, todo el PLD entendió que era imposible mantener a esta persona, buena gente y con un apellido histórico al frente de una función pública, porque no existe forma humana de que pueda presentar una auditoria decente, y entonces para mantener la alianza con ese partido y por agradecimiento a su apoyo se terminó colocando a su hijo como administrador de una empresa publica, las razones de su salida no la sabemos.

Los otros compañeros políticos del ¨podemos aplatanado¨, ambos fueron adversarios del PLD en las elecciones del año 2016, uno de ellos fue cancelado de Bienes Nacionales en medio de un escándalo, aparentemente por falta de controles de la institución que dirigía, es un amigo del cual no sospechamos su seriedad, solo que si creen tanto el como el ¨gordito¨ que sus amigotes nuevos les van a perdonar todo lo que hicieron, será mejor que miren hacia Ecuador.

Y en cuando al vozarrón que choca con medio mundo y es adicto al twitter, sería mejor que tenga cuidado porque el y su familia han sido de los acusados principales de las ofensas mas hirientes en contra del líder histórico de los PRmé, y parece que se le olvidaron las historias que cuenta con tanto gusto de como, según el, su padre convenció a Balaguer de la forma en que bloquearon a esta gente en su camino seguro al poder en 1996.

El único culpable de que su familia y su partido este fuera del Bloque Progresista es el en primera persona, cuando intentó desde los medios de comunicación manejar la política exterior del gobierno en cuanto al tema haitiano, lo cual es una potestad exclusiva de quien ostenta la presidencia de la República, y en sus declaraciones publicas arrastró a su agrupación política a una posición de chantaje inaceptable para quien encabece el ejecutivo de parte de quienes se supone son sus aliados.

Es mas, aunque no lo quieran reconocer, frustró la preparación de años de su hermano para ser el primer ministro de energía y minas de la República Dominicana, hay que recordar que fueron ellos quienes renunciaron al gobierno haciendo uso de su derecho a estar donde se consideraran cómodos, y a partir de ahí construyeron un proyecto presidencial que fue un fracaso rotundo en las elecciones del 2016.

Si este vocero, que habla a nombre de Leonel como si perteneciera al PLD, cree que todo lo que hizo en contra de sus amigotes del PRM (estos son antiguos PRD), van a olvidar todas las maldades que hizo en su contra para llegar al poder y las deudas históricas que tienen los que hoy no dan la cara pero están detrás de ese proyecto, pues sería mejor que mira detenidamente hace Ecuador.

El que mas risa y pena me da es el ex presidente de la Junta Central Electoral, que para nosotros es una persona seria pero afectada del síndrome del dirigente político que se cree ahora líder de masas, pues este se olvida que fue el acusado principal de un ¨fraude¨, que nunca existió en contra del mismo PRM, y que estos se mudaron a su oficina durante una semana para protestar porque era EL quien encabezaba la trampa que según ellos les habían hecho.

El lío de los escáneres es tan reciente, que este amigo debería tener mas cuidado y ser un poco mas inteligente a la hora de sentarse a calcular lo que podría pasar si por un azar del destino esa gente, que tantas ganas le tiene por lo del 2016 (a el le echan la culpa de perder unas elecciones en un país donde nadie pierde nunca), llega al poder y lo encuentra mal puesto, sería mejor que se comprara unos binoculares y mirara hacia el Ecuador a ver que es lo que pasa por allá.

¿Y cual es el tema con el Ecuador?

Pues lo primero es que tengo la convicción de que resulta un imposible que Leonel gane una elecciones fuera del PLD, ya el partido oficial tiene candidato y el Gonzalo Castillo, es mas lanzarse en contra de lo que serían sus antiguos compañeros, algo que ha hecho en estos días de la ¨calentura¨ post electoral, sería un suicidio, al cual tiene todo derecho si es su decisión hacerse una eutanasia política, cada quien es responsable de sus decisiones.

Si es cierto lo que se comenta, que estos ¨genios¨ que lo acompañan quieren inventar con una especie de ¨ley de lemas¨ a lo dominicano llegando a algún acuerdo con el PRM en una eventual segunda vuelta electoral para las presidenciales del 2020, entonces si es verdad que debería darse una vueltecita por el Ecuador o quizás mejor por Suiza donde reside hoy en día exiliado y buscado por la Interpol su amigo Rafael Correa.

Lo primero en este tema es que a partir de ayer el PLD comenzará a recomponerse alrededor de su candidato que es Gonzalo Castillo, y el tren que conduce a los políticos casi nunca se detiene a recoger los rezagados, allí vimos al principal operador político de Leonel, el senador de San Juan, hablando alegremente con el ministro Administrativo de la Presidencia, y al secretario general del partido morado haciendo la función que le corresponde como principal figura administrativa de su agrupación en los actuales momentos. Después de todo diría yo, ellos son peledeístas y se entienden hasta con las miradas.

Lo segundo es que el año que viene se producirán unas elecciones inéditas en la historia de la política dominicana, y es que lo primero son elecciones locales para escoger alcaldes, los que asumirán su cargo en el mes de abril, exactamente un mes antes de las elecciones presidenciales, y no tengo la menor duda de que el PLD ganará esas elecciones de manera arrolladora, es el partido que tiene la mejor y mayor estructura electoral en estos momentos, mientras que los ¨liliputienses¨ que se ofrecen a ser compañeros de Fernandez en esta aventura, recibirán su soberana ¨pela¨ en el mes de febrero.

Esto incluye al PRM, que seguro será derrotado en febrero y por eso abogaba porque se modificara la constitución y se unificaran las elecciones para evitar que esa encuesta inapelable que serán las elecciones locales de una muestra de su verdadera fuerza electoral.

¿Como se proyectaran estos resultados hacia mayo?….lo veremos.

Y por ultimo, todos incluyendo a los mas radicales deberían acompañar en su vueltecita por Ecuador a quien impulsan como candidato alternativo a su partido base que es el PLD, pues allí Rafael Correa creyó que estaba montando lo que era su regreso triunfal al poder al apoyar con todos los recursos que da el estado y su liderazgo a quien creía era su pupilo Lenin Moreno.

Solo que este llegó a la presidencia, se cargó de las pilas que da el ejercicio del poder, ha desmontado toda la estructura que había creado Correa y lo tiene huyendo y con una orden de búsqueda y captura de la que solo lo ha salvado su permanencia en Suiza, y gracias a su mujer que tiene esa nacionalidad, es decir, los nuevos amiguitos del grupo beligerante del PLD lo que se puede encontrar es con los temas que le tienen guardados los mismos que hoy se sientan con ellos a negociar con la ilusión de llegar al poder.

Si no pueden ir a Ecuador, hay algunos binoculares de largo alcance o quizás un buen viajecito por internet con esta historia para que tengan una idea de como en ese juego que es la política, algunos engañan hasta que se encaraman en la famosa y deseada ¨silla de alfileres¨.Siempre es buen recordar el refrán popular: ¨no dejes camino relator vereda¨ y tema finalizado, que ¨el buen viento los lleve¨.

Por Humberto Salazar

