Los galardonados del Soberano: Una apuesta que ha puesto en dudas a Acroarte

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una semana ya ha pasado de la ceremonia de Premios Soberano 2023 y todavía sigue latente el sentimiento de la decepción por la elección de parte de Acroarte en algunas categorías, abriendo las posibilidades a que se piensen tantas cosas negativas sobre sus miembros ya que no acertaron y salieron galardonadas personas, que realmente no lo merecían.

La bachata ha sido el género que principalmente, ha mostrado el mayor nivel de inconformidad. Y es que todos han apuntado a la elección innecesaria en los dos años de Elvis Martínez, por encima de Luis Miguel del Amargue y El Chaval, en las categorías Bachata del Año y Bachatero del Año, quienes verdaderamente se merecían el premio, ya que estos tuvieron una pegada indiscutible en 2021-2022.

Eso llevó a que exponentes como Joe Veras, Frank Reyes y el propio Chaval incluso, hasta gran parte de sus seguidores, le pidieran a “El Camarón” devolver las estatuillas, porque esa compra no iba.

Frank Reyes ha sido de los más dolidos, porque siente que se está maltratando a los artistas que si están haciendo el trabajo, sin reconocer el nivel de aceptación que tienen y la pegada que producen sus producciones. El mismo aprovechó una entrevista para dejarle una pregunta en el aire a los miembros de Acroarte: «¿Ustedes premian por el trabajo que ha hecho el artista o por conveniencia propia?».

Aunque en lo personal y después de ver algunos desaciertos en los ganadores del 2021, pensé que en 2022 habría alguna esperanza, algo que ocurrió en algunos que sí merecían la presea y la recibieron.

Otra categoría, fue la de Revelación del Año, que respetando el trabajo del artista Manerra, ese premio era de Chris Lebrón, el cual ha tenido una gran pegada y su música ha sido muy consumida a nivel nacional como internacional. Asimismo, Colaboración del Año, que tras la trascendencia del tema “Siri” junto a Romeo Santos, también debió ser premiada, “en dado caso de que el público tenga la mitad de los votos”.

¿Por qué pongo ese cierre de párrafo entre comillas? Se tenía de conocimiento público que la gente tenía la potestad de votar y que estos completarían el 50 % de los votos que emitiera el gremio. Al parecer no fue así.

Pero qué decir de la categoría Programa Diario de Entretenimiento, el cual se podía dividir en otros que tienen muy buena producción y que están invirtiendo en calidad como Esta Noche Mariasela, de Mariasela Álvarez, quien se lo merece y no solo que recaiga dos años consecutivos, en las manos de Iván Ruiz por la telerealidad de El Show del Mediodía, que ya su estructura no pertenece como tal a esa categoría.

Aplaudo la elección de María Tavárez como Comediante del Año 2021, pero la elección de 2022, NO. Creo que más que Gerald Ogando, Noel Ventura tuvo un excelente año haciendo un trabajo super bueno en el humor, ya que se tenía que premiar a alguien que está ejerciendo la comedia, no a alguien que salga unos minutos en un programa, con esto no tengo nada en contra de Gerald.

La categoría Salsero del Año, debió ser dividida entre la Chiquito Team Band y Yiyo Sarante, ya que los dos tuvieron dos años super buenos y la gente los siguió desde el primer momento sonando duro en las emisoras y las plataformas digitales de manera ininterrumpida.

Otro desacierto fue la elección de la película “El Brujo” de Archie López, por encima de “La Trampa”, en la categoría Comedia del Año, un error garrafal, ya que la última fue más taquillera y tuvo muy buena crítica por parte de los expertos, ya que salía un poco de lo que estamos acostumbrados y tuvo muy destacadas participaciones como el de Gracielina Olivero y Bárbara Plaza.

En las demás categorías, aplaudo la iniciativa que atinaron en poder premiar a quien realmente trabajó en esos años. Para mí, como periodista y cronista de espectáculos es importante resaltar lo que hace el artista o la figura, dando seguimiento a sus trabajos y yendo a los eventos que estos realizan, eso es algo que puede dar más razón a poder galardonar a quien realmente lo merece.

Es normal que existan pataleos, ahora, de que el descaro sea muy obvio y no se premie a quien está trabajando es una cosa muy distinta. Muchos se preguntarán porqué tomé la decisión de realizar esta opinión ahora, es que hay que ver cada uno de los análisis, para poder emitir un juicio. Con esto quiero que más que una crítica que se piense destructiva, sirva para que se reflexione en lo que se está haciendo y puedan mejorar en esta situación, que en vez de enaltecer mata la credibilidad del premio y así, la confianza de la gente a verlo.

