(VIDEO) Los fogosos demandantes del 30 % están dispuestos a protestar con violencia explosiva

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los trabajadores que reclaman la devolución del 30 % de sus fondos de pensiones ya están tocando fondo en su desesperación, y por eso algunos anunciaron este mismo jueves que van recrudecer las protestas y los reclamos, tirándose a las calles para que el Gobierno escuche “por las buenas o por las malas”.

El nuevo plan de acción fue pregonado durante una protesta pacífica realizada en las cercanías del Palacio Nacional, donde un grupo de reclamantes estaban armados de megáfonos, banderas y ropa amarillas.

Los manifestantes estaban tan irritados e “indignados” que hasta hablaron de perpetrar disturbios y protestas explosivas, como la que hicieron hace unas semanas en el Congreso Nacional, donde dejaron caos y destrucción.

Manny Solano y Francisco Alberto Suárez se mostraron decididos a todo, con tal de lograr su objetivo: conseguir el ansiado 30 %.

Por su parte, Margarita Rodríguez de la Cruz se quejó de los dirigentes sindicales, diciendo que ellos no representan a los trabajadores. Sus palabras fueron un grito de protesta ácida y cruel.

“Nos estamos muriendo de hambre en nuestra casa, porque nos dijeron ‘Muérete en casa’, nos están sacando de nuestros hogares porque no tenemos para pagar la renta; los que tienen vehículos financiados se los están quitando, porque no tienen para pagar. El Gobierno va a dejarnos morir a nosotros en medio de la miseria, no estamos pidiendo ni mendigando: es nuestro dinero”, dijo.

“Si el Gobierno no nos oye por las buenas, entonces nos vamos a lanzar por las malas a las calles, porque no nos vamos a dejar morir con ahorros guardados, estamos cansados”, añadió con la misma indignación.

Los demandantes apuntaron que la manifestación fue apenas un “calentamiento” para lo que vendrá. La advertencia está hecha.-

