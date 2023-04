Los fiscales desestiman el cargo de Alec Baldwin, citando nueva evidencia

EL NUEVO DIARIO, SANTA FE, EE.UU. — Los fiscales desestimaron formalmente un cargo de homicidio involuntario contra Alec Baldwin en el tiroteo fatal de un director de fotografía en 2021 en el set de la película del oeste “Rust ”, citando nueva evidencia y la necesidad de más tiempo para investigar.

En un cambio sorprendente para el actor de la lista A de 65 años, los fiscales especiales Kari Morrisey y Jason Lewis presentaron la notificación para desestimar el único cargo contra Baldwin el viernes en el Tribunal de Distrito estatal en Santa Fe. Los fiscales dicen que la investigación está en curso.

Un cargo de homicidio involuntario contra Hannah Gutiérrez-Reed, la supervisora ​​de armas en la película, no ha cambiado.

Se programó una audiencia de estado en línea para el viernes por la tarde en el Tribunal de Distrito estatal en el caso contra Gutiérrez-Reed. La participación de Baldwin en la audiencia fue cancelada sin ningún cargo pendiente en su contra.

La presentación judicial del viernes se hizo eco de las primeras declaraciones de los fiscales de que se habían revelado nuevos hechos en la investigación que exigen más investigación y análisis forense, quedando poco tiempo antes de las audiencias probatorias programadas para comenzar el 3 de mayo.

El jueves, los fiscales especiales dijeron que la “decisión no absuelve al Sr. Baldwin de culpabilidad penal y se pueden volver a presentar cargos”. Se han negado a hacer más comentarios.

La litigante y abogada defensora del entretenimiento con sede en Los Ángeles, Kate Mangels, que no está involucrada en el caso «Rust», dijo que las oportunidades de presentar nuevos cargos contra Baldwin se están reduciendo.

“Si no tienen la evidencia ahora, no veo qué evidencia podrían obtener o que podrían desarrollar. … Parece que ya tenían 30 personas en una lista de testigos, un testigo cooperativo (coacusado), investigaciones realizadas por varias agencias de aplicación de la ley. Parece que esto ya ha sido bastante bien investigado. No me puedo imaginar qué surgiría para traer nuevos cargos”.

Los abogados de Baldwin fueron los primeros en anunciar que los fiscales estaban cambiando de rumbo, en un giro brusco para la luminaria de Hollywood, quien hace solo unos meses enfrentaba la posibilidad de una sentencia de prisión de un año.

Baldwin estaba apuntando con una pistola a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante un ensayo cuando estalló, matándola e hiriendo al director Joel Souza.

Baldwin ha dicho que el arma se disparó accidentalmente y que él no apretó el gatillo. Sin embargo, un informe forense del FBI encontró que el arma no podría haberse disparado a menos que se apretara el gatillo.

En marzo, el coordinador de seguridad y subdirector de “Rust”, David Halls, no impugnó una condena por manejo inseguro de un arma de fuego y una sentencia suspendida de seis meses de libertad condicional. Aceptó cooperar en más investigaciones sobre el tiroteo fatal.

Un abogado defensor de Halls dijo el viernes que está feliz por Baldwin y también desea lo mejor para la familia Hutchins.

«Señor. Halls nunca creyó que el Sr. Baldwin debería ser acusado de un delito. Fue un trágico accidente que se resuelve mejor fuera de un tribunal penal”, dijo la abogada defensora Lisa Torraco en un correo electrónico.

Cuando se anunciaron los cargos de homicidio involuntario en enero, la fiscal de distrito de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, dijo que el caso se trataba de justicia equitativa ante la ley y responsabilidad por la muerte de Hutchins, independientemente de la fama o la fortuna de los involucrados. Ella dijo que la muerte del director de fotografía nacido en Ucrania fue trágica y prevenible.

Un nuevo equipo legal se hizo cargo del enjuiciamiento de Baldwin y Gutiérrez-Reed a fines de marzo, luego de que el fiscal especial designado originalmente para el caso renunció.

La desestimación de los cargos contra Baldwin, también coproductor de «Rust», cambia abruptamente el tenor de la investigación, dijo John Day, un abogado defensor penal con sede en Santa Fe que no está involucrado en el caso.

“Da la impresión de que las personas que quedan con la bolsa son las personas más bajas en esa cadena”, dijo Day.

Cuando llegó la noticia del despido, Baldwin estaba en Yellowstone Film Ranch en el set de una producción reiniciada de «Rust», dijo un representante de Rust Movie Productions. Los preparativos para la filmación estaban en marcha en la nueva ubicación de la película en Montana, 18 meses después de que se cerrara el rodaje.

Los abogados de Gutiérrez-Reed dijeron que esperan que sea exonerada en el proceso judicial.

“La verdad sobre lo que sucedió saldrá a la luz y las preguntas para las que hemos buscado respuestas durante mucho tiempo serán respondidas”, dijeron los abogados, Jason Bowles y Todd Bullion, en un comunicado.

Antes del despido del viernes, el caso contra Baldwin ya había ido disminuyendo. En febrero, se retiró un aumento de armas al cargo de homicidio involuntario , lo que redujo la pena máxima de prisión de cinco años a 18 meses.

La carrera de 40 años de Baldwin ha incluido el primer éxito de taquilla «The Hunt for Red October» y un papel protagónico en la comedia «30 Rock», así como apariciones icónicas en «The Departed» de Martin Scorsese y una adaptación cinematográfica de «Glengarry» de David Mamet. Glen Ross. En los últimos años fue conocido por su imitación del expresidente Donald Trump en “Saturday Night Live”.

Baldwin ha trabajado poco como actor desde el tiroteo, pero apenas pasó a la clandestinidad. Se mantuvo activo en las redes sociales, haciendo videos de Instagram , publicando entrevistas en podcasts y fotos de su esposa y sus siete hijos.

Los planes para reanudar la filmación fueron esbozados el año pasado por el viudo del director de fotografía, Matthew Hutchins, en un acuerdo propuesto a una demanda por homicidio culposo que lo convertiría en productor ejecutivo. Souza ha dicho que volverá a dirigir «Rust» para honrar el legado de Halyna Hutchins.

Después de una mordaz revisión de seguridad por parte de los reguladores en Nuevo México que detalló quejas ignoradas y fallas antes de la muerte de Hutchins en octubre de 2021, la productora acordó pagar una multa de $100,000.

