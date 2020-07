Los favoritos para ganar premios individuales en temporada de Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- Con la llegada del Día Inaugural, ahora es un momento perfecto para contemplar quién ganará cada premio individual en el 2020. Por eso, les solicitamos a 55 expertos de MLB.com que votaran por los Jugadores Más Valiosos de la Liga Americana y Liga Nacional, los ganadores del Cy Young, los Novatos del Año y los Managers del Año.

Aquí los resultados de los pronósticos de los ganadores de los premios de MLB 2020 según LasMayores. Aparte de los ganadores, hay a los otros jugadores que recibieron votos y cuántos.

LIGA AMERICANA

JMV: Mike Trout, Angelinos

¿Acaso esperaban otro nombre? Trout sigue siendo el mejor jugador del mundo, y no hay motivo para pensar no que ganará el cuarto JMV de su carrera en su 10ma campaña de Grandes Ligas. Aquí las votaciones no fueron reñidas — Trout recibió 29 votos, y el siguiente más cercano — el infielder puertorriqueño de los Indios, Francisco Lindor — consiguió siete.

Un cuarto premio del JMV pondría a Trout entre compañía élite, debido a que sólo hay un jugador que ha ganado cuatro o más de dichos premios — Barry Bonds, quien fue reconocido con siete. Y si eso no fuera suficiente para demostrar la grandeza de Trout, vale tener en cuenta que el jardinero terminó cuatro veces de segundo en las votaciones por el JMV del Joven Circuito.

Otros que recibieron votos: Lindor (7), Alex Bregman (6), el venezolano Gleyber Torres (3), Josh Donaldson (2), Matt Chapman (2), Aaron Judge (2), Anthony Rendón (1), Joey Gallo (1), el dominicano Nelson Cruz (1), Shohei Ohtani (1).

Cy Young: Gerrit Cole, Yankees

Cole impresionó en su última temporada con los Astros en el 2019, terminando en el segundo lugar en las votaciones para el Cy Young de la Liga Americana, detrás de su compañero de equipo, Justin Verlander. Cole encabezó el Joven Circuito con 2.50 de efectividad y lideró las Mayores con 326 ponches antes de completamente dominar en la Serie Divisional contra los Rays y en la Serie de Campeonato contra los Yankees. Esta vez, nuestros votos indican que ascenderá en la listas, y ganó estas votaciones por una mayor ventaja que la de Trout en la categoría del JMV — Cole recibió 40 votos, con el próximo, Mike Clevinger, recibiendo cuatro votos.

Otros que recibieron votos: Clevinger (4), Shane Bieber (3), Blake Snell (2), Verlander (2), Charlie Morton (1), Lance Lynn (1), Lucas Giolito (1), Tyler Glasnow (1)

Novato del Año: Luis Robert, Medias Blancas

El cubano ya luce como todo un ligamayorista. En el Campamento de Verano, se voló la cerca mientras se caía al suelo y pegó dos sendos cuadrangulares hasta las últimas filas de las gradas detrás de las praderas del Guaranteed Rate Field, para darle a los aficionados una probadita de la temporada regular — como también su debut de Grandes Ligas. El prospecto número 3 en todo el béisbol, según MLB Pipeline, fue el líder con 31 votos, 25 más que el segundo.

Otros que recibieron votos: El peruano-venezolano Jesús Luzardo (6), el dominicano Wander Franco (4), Brendan McKay (3), Jo Adell (3), Kyle Lewis (3), Nate Pearson (4), Sean Murphy (1).

Manager del Año: Kevin Cash, Rays

Año tras año, hay quien ve a los Rays en el papel y piensa: “Este no es un equipo de postemporada”. Y en los últimos años, esas personas se han equivocado. Cash ha hecho maravillas con el club de Tampa Bay, liderando a su club a 90 victorias en el 2018, 96 y uno de los Comodines el año pasado. Sea como el pionero del empleo regular del “iniciador” y otras maneras creativas de sacar lo mejor de su roster, Cash ha puesto a los Rays sobre el mapa, incluso en una difícil División Este de la Americana que incluye a los Yankees y Medias Rojas. Cash consiguió 20 de 55 votos en esta categoría.

Otros que recibieron votos: Joe Maddon (7), Aaron Boone (6), Dusty Baker (6), Rick Rentería (6), Bob Melvin (4), Rocco Baldelli (2), Terry Francona (2), Chris Woodward (1), Mike Matheny (1).

LIGA NACIONAL

JMV: Ronald Acuña Jr., Bravos

El venezolano fue el Novato del Año de la Liga Nacional apenas hace dos años. Luego tuvo una espectacular campaña en el 2019, en la que casi alcanzó una temporada 40-40 tras pegar 41 jonrones y robarse 37 bases. Su entrada al club de 40-40 en algún momento puede ser cuestión de tiempo si logra mantenerse en salud. Acuña podría ser el favorito en la lucha por el JMV del 2020, como lo demuestran los 20 votos que consiguió, el doble del segundo y ganador de dicho premio en el 2019, Cody Bellinger. Tampoco nos olvidemos que Acuña comenzará esta temporada con sólo 22 años.

Otros que recibieron votos: Bellinger (10), Bryce Harper (5), Christian Yelich (5), Mookie Betts (5), el quisqueyano Juan Soto (3), Manny Machado (2), el venezolano Eugenio Suárez (1), Kris Bryant (1), Nolan Arenado (1), Ozzie Albies (1), Pete Alonso (1).

Cy Young: Walker Buehler, Dodgers

Esta fue una de las categorías más reñidas en estas votaciones — Buehler superó por poco al que se ha llevado los dos últimos, Jacob deGrom, por 12-11. Y el abridor de los Cardenales, Jack Flaherty, estuvo también cerca, juntando 10 votos. Buehler tiene uno de los mejores repertorios innatos en las Mayores, y ya sabe los resultados que consigue al nivel de Grandes Ligas, incluso a sus 23 y 24 años en las últimas campañas. En ese trecho, ha registrado 2.98 de efectividad y un índice de ponches del 29%. Parece que sólo es cuestión de tiempo antes de que el derecho consiga su primer premio Cy Young, y podría ser el primero de varios.

Otros que recibieron votos: deGrom (11), Flaherty (10), Max Scherzer (8), Stephen Strasburg (5), Clayton Kershaw (4), el dominicano Luis Castillo (2), Aaron Nola (1), Kyle Hendricks (1), Marcus Stroman (1).

Novato del Año: Gavin Lux, Dodgers

El infielder recibió 27 de 55 votos, 20 más que los próximos — Carter Kieboom de los Nacionales y Dylan Carlson de los Cardenales. Por supuesto, eso fue antes de que Los Ángeles bajara a Lux el martes, lo que significa que no estará en el roster activo para iniciar la temporada. Pero, de todas maneras, el prospecto número 2 en todo el béisbol figura como una parte importante de los Dodgers durante su marcha hacia el escudirrizo título de Serie Mundial. Lux, tradicionalmente un torpedero, deberá jugar como intermedista debido a que Corey Seager está en el campo corto, pero su bate podría ser especial después de las excelentes estadísticas que demostró en Ligas Menores.

Otros que recibieron votos: Kieboom (7), Carlson (7), MacKenzie Gore (3), Mitch Keller (3), el dominicano Cristian Paché (2), Dustin May (2), Alec Bohm (1), Nico Hoerner (2), Shogo Akiyama (1).

Manager del Año: David Bell, Rojos

Bell está al mando de uno de los clubes más intrigantes de cara a la campaña de 60 juegos. Durante el invierno, Cncinnati reforzó lo que ya era una potente alineación al sumar a Nick Castellanos, Mike Moustakas y Shogo Akiyama. El equipo cuenta con Sonny Gray y el dominicano Luis Castillo al frente de la rotación y con el cubano Raisel Iglesias como su cerrador. Cincinnati tratará ascender en la tabla de la Central de la Nacional luego de terminar en el sótano en cuatro de los últimas cinco temporadas. Y gracias al talento en el roster y el dirigente, los Rojos podrían lograr eso y más. Bell recibió 13 votos para ganar esta categoría, cinco más que el candidato que termino segundó, Joe Girardi.

Otros que recibieron votos: Girardi (8), Brian Snitker (6), David Ross (5), el dominicano Luis Rojas (5), Craig Counsell (4), Torey Lovullo (4), Jayce Tingler (3), Mike Shildt (3), Dave Roberts (2), Gabe Kapler (2)

