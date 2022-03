Los favoritos para ganar el liderato de efectividad en la temporada de 2022

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- El promedio de carreras limpias o efectividad (EFE) no dice todo lo que necesitamos saber sobre un lanzador, y métricas avanzadas como FIP o xEFE de Statcast indagan un poco más en factores subyacentes. Sin embargo, la tradicional estadística sigue siendo un barómetro útil y todavía lleva peso a la hora de la votación para el premio Cy Young.

En el 2021, Corbin Burnes (2.43) de los Cerveceros lideró a las Mayores en esa categoría. (Y no olviden que parte de ganar la corona de EFE es sumar los innings necesarios, en este caso uno por cada juego disputado por tu equipo).

Con la temporada 2022 cada vez más cerca, aquí los dejamos con las predicciones de cinco escritores de MLB.com sobre quién liderará a MLB en efectividad este año:

Walker Buehler — Dodgers

Estadística clave: EFE de 2.82 como abridor desde el 2018

Me quedó con el caballo establecido, un pitcher que siempre es candidato a ganar esta categoría y que además está entrando en lo que se supone serán sus mejores años. Buehler ya ganó una Serie Mundial y tiene un gran currículo en octubre (EFE de 2.94 en 15 aperturas de postemporada) y ahora es hora de comenzar a sumar logros en la campaña regular. El derecho tiene la cuarta mejor efectividad de MLB (mínimo de 400 innings) desde que se unió a la rotación de los Dodgers hace cuatro años. Ya le toca ganar esta corona.

Dylan Cease — Medias Blancas

Estadística clave: Tasa de ponches de 32%, 12.3 K/9 en 2021

Cease viene de una campaña revelación con los White Sox en el 2021, apenas tiene 26 años y estará trabajando por segundo año con el coach de lanzadores Ethan Katz. Tiene un arsenal eléctrico, con una recta poderosa que casi promedia 97 mph, una curva que cae nueve pulgadas más que el promedio, una slider con la que generó una tasa de swings fallados de 50% el año pasado y un cambio muy efectivo (48% de tasa de swings fallados). El derecho controló su arsenal el año pasado y dejó EFE de 3.91 con 226 ponches en 165.2 innings, además de liderar a la liga con 12.3 K/9. Siempre que los rivales no le estén pegando a la bola es más fácil mantener tu efectividad bien baja.

Corbin Burnes — Cerveceros

Estadística clave: xEFE de 1.99 en 2021

Burnes, ganador del Cy Young de la Liga Nacional en el 2021, tuvo una de las temporadas más dominantes en la historia reciente, y aún así se podría argumentar que su efectividad de 2.43, la mejor de todo el béisbol, no refleja todo lo dominante que fue. Su efectividad esperada, una métrica basada en la calidad del contacto, los ponches y los boletos, fue de 1.99, la tercera mejor en las Mayores. Y su FIP de 1.63, por su parte, fue la mejor marca para un lanzador desde Pedro Martínez (1.39) en 1999.

Para los bateadores rivales, no hay nada fácil contra Burnes, que combina un impresionante arsenal con un control excepcional. El cutter y la curva del derecho son las estrellas de su repertorio, pero además puede lanzar un gran cambio, slider y sinker. No sería descabellado verlo dejar una efectividad por debajo de 2.00 en el 2022. Así de bueno es este pitcher de 27 años.

Zack Wheeler — Filis

Estadística clave: 213.1 innings lanzados en 2021, 1ro en MLB

Burnes ganó el título de EFE el año pasado, pero Wheeler lanzó 46.1 innings más mientras dejaba una xEFE de 2.79 y un FIP de 2.59, ambas cifras segundas en las Mayores entre los lanzadores calificados detrás del derecho de Milwaukee.

Wheeler ha lanzado más de 180 innings en cada una de las últimas tres campañas completas (sin contar 2020). Sólo dos lanzadores han trabajado más que sus 662 innings desde 2018, y sólo cinco innings los separan: Gerrit Cole (667 innings) y el compañero de rotación de Wheeler en Filadelfia, Aaron Nola (666.2).

Jacob deGrom — Mets

Estadística clave: EFE de 1.94 desde 2018

La única duda alrededor de deGrom es su salud y si será capaz de lanzar los 162 innings requeridos para optar al liderato de efectividad.

El dominio de deGrom en los últimos años, cuando ha estado sobre la loma, ha sido simplemente abrumador, despachando bateadores gracias a una recta de 100 mph, una devastadora slider, un gran cambio y una buena curva que rara vez necesita. Esa efectividad de 1.94 mencionada arriba es más de media carrera mejor que la de cualquier otro abridor en las últimas cuatro temporadas, y deGrom estuvo todavía mejor en el 2021, permitiendo apenas 11 carreras limpias en 15 aperturas hasta principios de julio.

Desafortunadamente, una persistente inflamación en el codo descarriló su búsqueda del récord de efectividad de Bob Gibson (1.12 en 1968). deGrom tiene 33 años y no hay garantías para el futuro. Pero si confiamos en que será capaz de mantenerse sobre la loma, no hay razones para pensar que no volverá a ser una vez más uno de los mejores lanzadores de la Gran Carpa.

