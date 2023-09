Los expertos en turismo hablan de su pasión en el Día Mundial del Periodista Turístico

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Cada año, el 05 de septiembre, el mundo celebra el Día Mundial del Periodista Turístico, una fecha que rinde homenaje a los escritores y comunicadores que transportan a los lectores a lugares lejanos y exóticos con sus palabras.

La declaración de este Día Mundial surgió durante la realización del Octavo Congreso de Periodistas y Profesionales del Turismo, celebrado un día como hoy en 2018 en la ciudad de Iguazú, Argentina.

La efeméride contó con la aprobación oficial por parte de la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT), la Alianza Latinoamericana de Periodistas Turísticos, el Iguazú Convention Bureau, la Dirección de Turismo y Patrimonio Ilustre Municipalidad de La Serena, gobiernos nacionales y locales de América y Europa, entre otras instituciones.

En esta ocasión especial, vale la pena explorar la importancia de este día para el periodismo y cómo estos expertos en viajes juegan un papel fundamental en la forma en que se comprende el mundo.

Para ello, El Nuevo Diario conversó con periodistas turísticos de larga data que hablaron de su pasión en este día especial.

Salvador Batista

El periodista especializado en turismo y actual presidente de la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT), Salvador Batista, inició en el año 2014 con un portal de videos y escritos turísticos llamado “Recorriendo con Salvador” con el que creció y formalizó como un medio informativo digital, un programa de televisión y de colaboraciones con diversos medios locales y extranjeros, en el que también difunde diversos reportajes e informaciones que buscan resaltar los diferentes destinos turísticos del país y el mundo.

Con su propuesta Salvador a logrado obtener varios reconocimientos de parte de la Asociación de Prensa Turística de República Dominicana (ADOMPRETUR) quien le otorgó el máximo reconocimiento que se le da a un periodista y su medio, como Mejor Portal y Mejor Periodista del 2018, entre muchos más.

END: ¿Cuál es el propósito principal del Día del Periodista Turístico?

SB: Es resaltar la importancia del periodista especializado en el turismo y su papel en la difusión de la información relacionada con este sector.

END: ¿Cómo ha evolucionado el papel del periodista turístico en la era digital y las redes sociales?

SB: Como el turismo ha evolucionado, el periodismo turístico también, gracias al apoyo oportuno de la tecnología que nos permite denunciar, pero también destacar destinos en tiempo real, dando la oportunidad a los consumidores que puedan ver, evaluar y hasta opinar sobre un determinada noticia que se esté produciendo en el momento.

END: ¿Cuáles desafíos has enfrentado laborando en esta área?

SB: Estar consciente de los gestores que influyen en el desarrollo turístico de un determinado país y saber manejar la noticia de forma ética y profesional, teniendo en cuenta que debemos informar, orientar y educar .

END: ¿Cuál es tu destino turístico favorito y por qué?

SB: Son varios, pero te cuento que España, ya que para los dominicanos es la puerta para visitar toda Europa, una Europa llena de cultura e historia. La segunda es la India, un destino que como dice su eslogan es ”Increíble” por todo un mundo lleno de religión y creencia.





Yenny Polanco Lovera

La destacada periodista de turismo Yenny Polanco Lovera contó a El Nuevo Diario un poco de su historia y su pasión por el turismo.

Polanco quien es licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con una maestría en Comunicación Corporativa y Dirección de Comunicación, se destacó por su trabajo en la

Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y ahora es la presidenta de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur).

END: ¿Cómo te mantienes actualizada sobre las tendencias y novedades en la industria turística?

YPL: Al ser la presidente de la Adompretur, me llegan todas las informaciones, las invitaciones y siempre debo estar actualizada. Además de un acuerdo que tenemos con Asonahores, con universidades y demás que también nos brindan las informaciones.

END: ¿Cuál es tu destino turístico favorito y por qué?

YPL: Yo creo que un país para visitar es España. Definitivamente Madrid te envuelve, Barcelona te emociona, Sevilla te divierte. Es un país donde puedes ir a varios puntos de rica cultura y gastronomía.

END: ¿Cuáles desafíos has enfrentado como mujer laborando en esta área?

YPL: Han sido varios, pero cuando uno quiere trascender en un país donde los hombres lideran los grandes puestos, no es tan fácil a pesar de los estudios, tu maestría, tu capacidad y demás, pero siempre prevalece la calidad y la perseverancia.

END: ¿Cómo ve el turismo en la República Dominicana?

YPL: El turismo en la República Dominicana, tal como lo ha dicho el mismo presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, está creciendo cada día. El ministro se mantiene viajando a diferentes puntos del mundo y el presidente, encabezando el gabinete de turismo, ha logrado recibir múltiples premios para el país.

Ivonne Soriano

Ivonne Soriano editora del portal digital de turismo DePaseo.com.do es licenciada en Comunicación Social e ingresó al área de turismo en el 2003.

Soriano fue galardonada en el Premio Nacional de Prensa Turística Epifanio Lantigua 2015 en el renglón de Periodismo Digital por su trabajo realizado en DePaseo.

END: Cómo has equilibrado la responsabilidad de informar sobre un destino y disfrutar de tu viaje personalmente?

IS: Para mí viajar, aunque sea por trabajo, es un hobbie, es un disfrute, a mi me encanta viajar, reportar, dar a conocer destinos que la gente casi no conoce y que después de unos años digan “mira ese lugar lo conocí por ti”.

END: Cuál es tu destino turístico favorito y por qué?

IS: Mi destino turístico favorito como pueblo es Constanza por el clima, la gente, la gastronomía, también Las Terreras por sus hermosas playas y como atracción Bahía de las Águilas que es una de las playas más bonitas del país.

END: ¿Hay algo que te ha impactado en materia de turismo?

IS: Hay lugares que son para turismo comunitario y me ha impactado mucho el hecho de cómo la gente se une para brindar un servicio a los visitantes y cómo han formado lugres donde todos colaboran.

END: ¿Cómo ve el turismo en la República Dominicana?

IS: Entiendo que le falta mucho, aunque se han dado a conocer muchos destinos en los últimos años y la campaña del ministerio, sumado con la promoción ha sido buena, pero hay temas de carreteras, de infraestructura y muchos lugares de difícil acceso que deben ser atendidos.

Sobre la OMPT

La Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT) fue creada el 11 de noviembre de 2011, con la finalidad de vincular y capacitar a los profesionales del periodismo turístico a nivel mundial.