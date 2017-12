Los éxitos latinos de 2017

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Sí, “Despacito” dominó sin duda el 2017. Pero más allá de este fenómeno de Luis Fonsi y Daddy Yankee, la música latina también vivió grandes momentos de la mano de J Balvin, Maluma, Juanes y Danny Ocean con propuestas que han dominado el gusto internacional, sin importar el idioma.

Seis de los 10 videos musicales más populares en YouTube son de artistas latinos. La lista está encabezada por Luis Fonsi y Daddy Yankee, con la versión original de “Despacito”, e incluye a J Balvin y Willy William con “Mi gente”, Maluma con “Felices los 4”, “Ahora dice” de Chris Jeday con J. Balvin, Ozuna y Arcángel; “El Amante” de Nicky Jam, y “Súbeme la radio”, de Enrique Iglesias con Descemer Bueno, Zion & Lennox.

La tendencia también se refleja en Spotify, donde la reproducción del reggaetón creció 119% de 2014 a 2017, según datos compartidos por el servicio de streaming. En comparación la escucha del pop aumentó 13% y la de country 4% en el mismo período, en el que la plataforma pasó de 10 millones de usuarios a nivel global a 140 millones.

En el caso de “Despacito” vale la pena recordar algunos de los efectos que causó la fiebre por esta canción. Su video, lanzado en enero de 2017, se convirtió en el más visto de la historia de YouTube, donde ya cuenta con más de 4.500 millones de vistas, y desató incontables versiones en español (¡cómo olvidar la de los italianos!) y en una variedad de idiomas que incluyeron ruso, chino, árabe, japonés y hebreo. Es además, según cifras de YouTube, el video más visto del año en más de 40 países empezando por México, donde suma 376 millones de reproducciones.

En Spotify no alcanzó el primer lugar la canción más escuchada del año en este servicio fue “Shape of You” de Ed Sheeran _ pero sí ocupó un robusto segundo y tercer puesto, por el remix con Justin Bieber y la versión original, respectivamente. Como efecto colateral hizo que el barrio La Perla en San Juan de Puerto Rico, donde se filmó el video, se convirtiera en una atracción turística, aunque después fue devastado por el huracán María; e impulsó el número de seguidores de la ex Miss Universo Zuleyka Rivera, quien lo protagoniza.

En la lista de las 100 canciones más escuchadas del año en Spotify también figuró J Balvin con “Mi gente”, al igual que Danny Ocean con “Me rehúso”, Maluma con “Felices los 4”, Shakira y Maluma con “Chantaje”, Enrique Iglesias con “Súbeme la radio”, Nicky Jam con “El amante”, Wisin con “Escápate conmigo”, CNCO con “Reggaetón lento”, Zion & Lennox con “Otra vez” y Chris Jeday con “Ahora dice”.

Discretamente Danny Ocean rompió un récord en Spotify, donde “Me rehúso” se convirtió en la pieza con más semanas en la lista Top 50 Global. La canción, aunque de 2016, vio la fama en 2017 y ha permanecido en la lista incluso por encima de “Despacito”.

Juanes, por su parte, rompió el récord como el artistamás galardonado en los Latin Grammy con un total de 22 estatuillas a lo largo de su carrera, el más reciente para su álbum visual “Mis planes son amarte”. Y Residente, quien debutó como solista con un ecléctico disco homónimo inspirado en su propio ADN también galardonado con dos Latin Grammy, entró en la lista de los 50 mejores álbumes del año de Rolling Stone. Ambos competirán el 28 de enero en los premios Grammy.

La historia de “Despacito” no ha terminado. Después de llevarse cuatro Latin Grammy el pasado noviembre, su versión remix competirá el año entrante por tres Grammy, incluyendo en las categorías principales de canción y grabación del año, además de mejor interpretación pop de un dúo o grupo.

“En estos tiempos tumultuosos en los que vivimos, donde las divisiones abundan, estoy más que feliz y orgulloso de que una canción en ESPAÑOL esté nominada en tres categorías principales”, expresó Fonsi en su cuenta de Instagram. “Sigamos compartiendo nuestra hermosa cultura y raíces con el mundo. No hay mejor momento que ahora. QUE VIVAN LOS LATINOS Y NUESTRA MÚSICA”.

Salvo el caso de Shakira con “Chantaje”, los artistaslatinos más populares del año fueron en su mayoría masculinos. Otra excepción fue Natti Natasha, quien logró encabezar varias semanas consecutivas la lista de los videos más vistos en YouTube con “Criminal”, una colaboración con Ozuna.

Solo queda desear que el 2018 le dé la oportunidad de brillar a nivel global a más cantantes femeninas de la música latina.

