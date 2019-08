Los errores de Macri, ¿darán paso al delfín de Cristina Kirchner?

Uno de los errores nivel crítico del presidente Mauricio Macri lo cometió poco después de cumplir su primer año de gobierno cuando él mismo se hizo un autoanálisis, pero no valoró adecuadamente su diagnóstico.

El presidente Macri cometió la indelicadeza política de que aun dándose cuenta que su gobierno no estaba afincado económicamente, ni encarrilado financieramente, y que los ajustes y recortes no habían surtido el efecto natural y esperado por cuestión de tiempo, siguió el camino del error…sin saber qué hacer, sin decir lo que estaba ocurriendo en Argentina y sin hablar del futuro incierto que amenazaba principalmente al ciudadano de a pie.

Dicho de otra manera, la situación económica del país generó tanta preocupación entre los inversores por los movimientos de caída libre y el hundimiento de los mercados de valores, que los argentinos tenían la soga al cuello.

Quizá fue un error de Mauricio Macri el hecho de decir que la salida del ¨cepo cambiario¨ no generaría inflación, sin embargo no fue así, los precios subieron y la inflación también registrándose con un 42%, la más alta desde el año 1991 desde el gobierno de Carlos Menen (generador de la crisis Argentina).

Por otro lado fue un error del Jefe de Estado cuando les dijo a los ciudadanos que el gobierno haría los ajustes en las tarifas de los precios de las facturas de electricidad a algunos sectores restringidos con la finalidad de equiparar el servicio y el precio real de mercado y usaría los beneficios para los más necesitados; no obstante, el aumento en lugar de aplicárselo a los sectores restringidos como se había dicho se le aplicó a todos los sectores del país: hogares, empresas, pymes, comercios y economías regionales. Resultado: la población fue afecta con un aumento en el servicio público de hasta un 500% de su valor tarifario.

Otro error del Presidente fue el proyecto de ¨ley antidespidos¨. Dicha normativa obligaría a que los empresarios mantuvieran en sus puestos de trabajo a los trabajadores y no lo despidan por lo menos dentro de los primeros 90 días después de la aplicación de la receta económica del primer año (2015); en cambio no ocurrió así, las empresas privadas echaron a las calles más de 60 mil trabajadores incrementándose la tasa de desempleo (finalmente el presidente tuvo que vetar el proyecto).

Además de que desprotegió a la industria satelital, a las industrias de explotación de recursos naturales, y también quitó el incentivo a la innovación tecnológica incluyendo a la exportación de software para minería

Un error más del Primer Mandatario fue el mal manejo de comunicación sobre “la inflación cuando dijo: es un fenómeno monetario y con tan solo un ajuste de la emisión monetaria la inflación se reducirá en 6 meses”; y no fue así, sucedió todo lo contrario la inflación sigue cada vez más elevada. Entonces, el mandatario perdió la confianza del pueblo.

Para concluir, errar es de humano, pero lamentablemente Macri, quien representa el ¨error¨ de los argentinos, por no tener definido su carácter de estadista; por la falta de personalidad política, por no tener por delante la verdad de los hechos históricos y del momento: por no hablar de cara a los problemas que provocaron la falta de moderación del dólar y la tensión cambiaria; por no reunirse a tiempo con los mercados, con los sindicatos, con los jóvenes universitarios y con las fuerzas vivas de la nación; por no saber diferenciar lo que es sostener el apoyo financiero de los mercados a fortalecer ese apoyo en los mercados; entonces Macri quiere reelegirse, pero por sus errores posiblemente ya no tiene futuro; está nadando contracorriente sin medir lo que cuesta hacer esta hazaña. Sólo los salmones saben cómo hacerlo […].

