Los equipos de las Grandes Ligas que más han decaído comparado con la temporada pasada

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los Medias Rojas de Boston: Este equipo tiene en sus palmarés 7 series mundiales y en la temporada pasada, estuvo muy cerca de rozar las 100 victorias, quedando en 92 ganados y 70 derrotas. En un comodín, lograron competir contra sus eternos rivales, los Yankees de Nueva York y consiguieron la victoria, clasificando finalmente a la postemporada.

Ganaron la Serie Divisional por 3-1 ante los Rays de Tampa Bay, luciendo su mejor béisbol a un equipo que había conseguido las 100 victorias y clasificaron como número 1 del Este, sin embargo, poco pudieron las Medias hacer cuando los Astros de los latinos Carlos Correa, Yuli Gurriel y José Altuve, los sentenciaron a morir en la orilla en la Serie de Campeonato, al perder 2-4. A pesar de esto, fue considerada una campaña exitosa.

Todo lo contrario de ahora, con uno de los peores inicios de la historia del club, con récord 14-21 y penúltimo en la lista, dando a entender que la buena química desapareció junto a la barba de Alex Cora. No hay un pitcheo profundo que sea lo suficientemente bueno para mantener un juego, salvarlo o blanquear al contrario; la ofensiva no genera carreras, a pesar de la gran temporada que está viviendo Rafael Devers (.324). De los 30 equipos, son el número 24 en bateo, 29 en jonrones (20 generados) y 23 en carreras (128). Es un papelón, ya que nadie se esperaba estos números.

Los Bravos de Atlanta

El equipo actualmente es el número 4, con 7 juegos a distancia del primer lugar, que lo ocupan los Mets. Las cosas no estarían tan mal, si se ignorara el hecho de que son los campeones vigentes de las Grandes Ligas, quienes en aquel entonces no eran siquiera uno de los mejores entre todos los que llegaron a la postemporada, con solo 88 victorias y aún así, obtuvieron el galardón.

¿Volverán a sacar desde abajo? Es muy difícil cuando se mantienen 16-20 y sus jugadores no destacan como hace solo un año, además de sufrir el mal de las lesiones, que incluye al venezolano Ronald Acuña Jr. El club está 5-5 en sus últimos 10 partidos, sin embargo es muy difícil al ver la temporada ejemplar de los Mets (el primero en su liga), pero todavía tienen la opción de conseguir un comodín.

El equipo es el 25 clasificado en bateo, con promedio de .224, 298 de OBP y 687 OPS (No. 16 en este aspecto), una cantidad que puede elevarse al conjunto de sus jugadores y recuperar la confianza del año anterior, a pesar de la falta de deportista que fueron clave en la última Serie Mundial: el cubano Jorge Soler, que eligió ser agente libre y firmar con Marlins o Joc Pederson, firmado por los Gigantes.

Los Marineros de Seattle

El equipo de la ciudad de Washington, no logró clasificar la temporada anterior, siquiera por comodín, pero eso no exenta que estuvieron muy cerca de lograrlo, quedando abajo por 2 juegos para empatar con el comodín de Medias Rojas y Yankees, además de ser el segundo en la liga Oeste. Ahora mismo se mantienen en el tercer lugar, pero el problema deriva es que tienen una gran diferencia para entrar al primer lugar, con 7 partidos y, 6 juegos para llegar al segundo, que si no entran en racha y aprovechan las pérdidas del otro, estarían jugando para completar un calendario.

El bateo ocupan el lugar 18 entre todos los equipos, con media de .232, 17 en carreras, con 141 y 16 en imparables, con 277 y, OPS, juntando en conjunto un .687. En pitcheo tienen el número 20, con efectividad de 3.91, 6 salvados y permitiendo 283 hits.

Por Nathalie Castillo Núñez

