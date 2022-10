Los dos cambios de reglas que ayudaron a los Filis a llegar a la Serie Mundial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON – Cambiaron la reglas y cambiaron vidas por siempre.

Recordando el invierno, cuando Major League Baseball y la Asociación de Jugadores implementó el bateador designado en amabas ligas y expandió la postemporada de 10 a 12 equipos. En ese momento, daba la impresión de ser algo bueno, aunque hubo detractores, porque el deporte es el deporte y los cambios son difíciles. Esos dos cambios de regla cambiaron el rumbo de la historia de los Filis, porque la campaña de Bryce Harper hubiese terminado en abril después de que se desgarró un ligamento en el codo, y los Filis fueron el 12do y último equipo en clasificar para la postemporada este año bajo el formato expandido.

Pero gracias a que esas reglas cambiaron, los Filis se enfrentarán a los Astros el viernes por la noche en el Juego 1 de la Serie Mundial del 2022.

“Podría ser muy distinto”, señaló Rhys Hoskins. “Como sería si muchas de las cosas que cambiaron este año no hubiesen cambiado? Eso dos (cambios) obviamente fueron los dos factores principales. Pero si, digo, el BD nos afectó de inmediato. Pudimos mantener al JMV en la alienación”.

Harper se lesionó el 11 de abril al hacer un tiro al plato. Intentó rehabilitarse. Recibió una inyección de plasma rica en plaquetas.

Nada funcionó.

(Harper no ha anunciado una decisión oficial, pero es probable que tenga que ser operado para repararle el ligamento desgarrado después de que termine la temporada.)

Afortunadamente para Harper y los Filis, el ligamento desgarrado nunca lo afectó al bate. Harper siguió rindiendo. Batea .419 (de 43-18) con seis dobles, cinco jonrones, 11 remolcadas y un OPS de 1.351 en 11 juegos de postemporada. Fue reconocido como JMV de la SCLN luego de dar un jonrón de dos carreras en el octavo inning que puso arriba a los Filis en el Juego 5 decisivo el domingo. El OPS de Harper en la postemporada es el octavo más alto en la historia de la postemporada. Los nombres delante de él: Manny Ramírez (Dodgers del 2008), Barry Bonds (Gigantes del 2002), Carlos Beltrán (Astros del 2004), Rickey Henderson (Atléticos de 1989), Nomar Garciaparra (Medias Rojas de 1999), Paul Molitor (Azulejos de 1993) y Willie Stargell (Piratas de 1979).

Sin el BD, Harper estaría en el dugout de los Filis, viendo la acción, si es que Filadelfia hubiese llegado a la postemporada.

Los Filis terminaron con marca de 87-75 para capturar el tercer y último Comodín de la Liga Nacional. Fueron el último equipo de Grandes Ligas que clasificó.

Durante las últimas semanas de la campaña regular, los Filis insistían en que llegarían a los playoffs. Llegaron, vencieron a los Cardenales en la Serie del Comodín de la Liga Nacional, a los Bravos en la Serie Divisional y a los Padres en la Serie de Campeonato.

Gracias a ese 12do puesto, los fans de los Filis están clamando por boletos de Serie Mundial en el Citizens Bank Park. Y la mercancía está volando de los estantes y los almacenes a un paso récord.

“De hecho, son mis dos cambios de reglas favoritos en mucho tiempo”, dijo el presidente de operaciones de béisbol de los Filis, Dave Dombrowski.

¿Antes o después de que se establecieron?

“He sido fan del BD por mucho tiempo”, dijo Dombrowski. “No consideré que era bueno que las dos ligas jugaran de manera distinta. Entiendo hace años, pero ahora llegó al punto donde tu lanzador se va a lesionar haciendo swing o corriendo las bases. Eso no me gustaba. Consideraba que era injusto que de pronto estés en la postemporada o en la Serie Mundial y la regla no sea la misma para los dos”.

“Y me gustaron los playoffs expandidos. Son buenos para el béisbol”.

Dijo el manager de los Filis, Rob Thomson: “En cuanto a los playoffs expandidos se refiere, para ser sincero, me gusta bastante. Creo que entre más equipos lleguen a septiembre con una oportunidad de alcanzar los playoffs, más va a salir la gente. Hay más interés en el juego en más ciudades. Creo que fue genial”.

Relacionado