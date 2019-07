Los dominicanos Mambo Kingz y el boricua Dj Luian conquistan Premios Juventud

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.– Los productores dominicanos Mambo Kingz y el puertorriqueño DJ Luían(Hear This Music), alzaron anoche en el escenario de Premios Juventud el trofeo al “Producer You Know By Shout Out” (El Productor que Siempre Nombran), por sus exitosos trabajos con astros como Ozuna, Maluma, Anuel AA, Becky G, Daddy Yankee, Anuel, Bad Bunny, JBalvin, Wisin y Yandel y otras grandes luminarias de la música urbana. El premio “Producer You Know By Shout Out” se le otorga a los productores cuyo trabajo es tan contundente que hasta los mismos artistas con quienes trabajan proclaman su nombre en sus producciones, tal y como ha sido el caso de estos tres maestros de la consola de grabación. “Hay muchos premios, pero realmente estos son los que importan para nosotros por que fueron ustedes que votaron para que nosotros ganaramos, los amamos” comentan Mambo Kingz. Al subir al escenario, los llamados “Reyes Midas de la producción”, no dudaron en aprovechar su momento de gloria para dirigir la atención de los millones de televidentes y de la audiencia que llenaba el Watsco Center de Coral Gables a la crisis política que atraviesa su país. “Puerto Rico este es el momento de demostrar que juntos somos mas y que los buenos somos mas”, dijo DJ Luian, desatando una ovación en la audiencia. Los también fundadores del sello Hear This Music, viven un momento triunfal apoderándose del primer puesto de los listados “Top Latin Producers” de la revista Billboard este mes y pues su nuevo tema “Tu No Amas”, en el que reunieron a Anuel AA, Karol G y Arcángel, lleva casi 60 millones de vistas en YouTube, toda vez que su canal en YouTube mantiene a casi 12 millones de fans pendientes de sus extraordinarias creaciones.

