Los dominicanos en el exterior tienen derecho a elegir

Es un hecho notorio que la República Dominicana es uno de los países con mayor cantidad de envío de remesas de la región. El país ha tenido una participación en el presupuesto nacional en los últimos años de un promedio alrededor del 9% del PIB, provenientes de dominicanos que emigraron al exterior por las pocas oportunidades que este país les brinda , sin olvidarse de los suyos, por eso cada mes u oportunidad dan la mano amiga a sus familiares y relacionados.

En últimos años hemos visto cantidades exorbitantes en los cuales los dominicanos aportan a través de sus remesas parte de los dólares que ingresan a nuestra economía y de esta manera contribuyen con la estabilidad cambiaria de esta moneda. Aportan en gran medida al aparato productivo nacional y no solo se limitan a los envíos de remesas porque también invierten en la economía nacional, son de suma importancia las inversiones que hacen en los diversos sectores como son el inmobiliario, turismo, automotriz y otros tantos más, que tanto influyen los dominicanos en el exterior tienen una gran incidencia, además de ser el soporte principal de sus familias.

No es posible que dominicanos residentes en el exterior que tomaron la decisión de salir de su país y vivir lejos de los suyos, se les prive de también ser parte de un proceso democrático que decidirá los destinos del país. El derecho a elegir y ser elegible es un derecho político y ciudadano consagrado en nuestra carta magna y en donde la ciudadanía se puede expresar a favor o en contra de las ofertas electorales que se les proponen para dirigir la nación. Además, como un reconocimiento a la importancia de nuestros dominicanos en el extranjero, los mismos tienen una representación en el Congreso Nacional al elegir los diputados de ultramar en 3 circunscripciones en el extranjero y deben poder elegir a sus representantes.

Es penoso ver al Canciller de República Dominicana, promover en los medios de comunicación una mala interpretación de una comunicación recibida en la cual supuestamente el Departamento de Estado, establece que no es posible realizar elecciones en Estados Unidos. Por lo cual se ha visto obligado a desmentirlo el congresista de origen dominicano Adriano Espaillat y arrojar luz a esta vorágine construida para evitar el voto de la diáspora dominicana en el extranjero. Dicha comunicación de Adriano Espaillat establece que el Departamento de Estado recomienda que se tomen las medidas sanitarias y que consulten con las autoridades de cada Estado para la celebración de las mismas.

En el exterior hay alrededor de 600 mil dominicanos inscritos y hábiles para votar en las elecciones dominicanas, en donde la mayoría se concentra en el área Tri-Estatal (Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania). Es un crimen privar a esos dominicanos de votar en las elecciones presidenciales dominicanas y elegir sus representantes en el congreso nacional.

Luego de que el gobernador del Estado de Nueva York y el Partido Demócrata cancelaran la celebración de primarias de este partido en esta ciudad, una jueza Federal ordenó la celebración alegando que esta medida estaría desconociendo el derecho de los ciudadanos al sufragio en esta ciudad. Es por esto que las elecciones primarias de este partido están convocadas para el 23 de Junio y en los demás Estados en días posteriores, esto evidencia que los dominicanos pueden votar en las elecciones nacionales en el exterior y que hay una intención por parte del Estado de impedir las votaciones en el extranjero.

¿A quienes procuran beneficiar estas declaraciones del Canciller? ¿Cuál es el objetivo real de los sensibles Peledeistas de decir y promover que no se podrá votar en el Exterior?, Es una clara evidencia de que no quieren que se vote en el exterior por la gran vocación opositora que tienen nuestros compatriotas en el exterior. En donde el Partido oficialista está más que seguro, de que perderá las elecciones ahora más contundentemente de como perdieron en el año 2016.

El Estado ha estado utilizando la pandemia para posicionar a su candidato a través del clientelismo político y con una estrategia de ausencia de nuestras autoridades para presentar a su candidato el Penco como el salvador y como un supuesto hombre de acción. Que se esconde detrás de los muros de las dádivas, sin ninguna propuesta, con una formación y un perfil profesional cuestionado, escaza preparación que la pone en evidencia cada vez que sale en cámara, algo que ya no sorprende a nadie y que destruyó la presunción de la siempre alegada equivocación por sus innumerables metidas de pata. Esta es la razón por la que no concede una entrevista en medios de comunicación ni con un libreto armado previamente, porque en las mismas demuestra su falta de preparación para ser presidente.

El problema para el gobierno con el voto en el exterior es que su política clientelar asistencial que ha estado promoviendo, incluso irrespetando el toque de queda para posicionar al Penco no llega a los dominicos en el exterior y con estas dádivas no hay posibilidad alguna de que el Penco pueda por lo menos tener un desempeño aceptable. Hasta los accesos a las informaciones y comentarios de las conocidas bocinas del gobierno no tienen tanta efectividad para crear falsa percepción entre los dominicanos en el Exterior.

La primera magistratura en todo el mundo requiere de hombres con numerosas cualidades y condiciones políticas, con un plan de gobierno conocido y sometido al escrutinio público para debatirlo y que el mismo represente genuinamente a un sector de la sociedad que se adhiera a estas condiciones exhibidas por un candidato a la Presidencia de la República. Estos planes y propuestas de campaña deben ser socializados por el mismo candidato, pero a este lo tienen en una burbuja en la cual solo le permiten escenarios controlados para evitar sus alegres equivocaciones, porque ha demostrado no tener capacidad de exponer una idea claramente sin ni siquiera mantener aspectos normales coherencia.

En fin la Junta Central Electoral debe tener cuidado de no ser parte de una medida desastrosa que consagra la violación al derecho constitucional que tienen los dominicanos en el exterior de elegir y ser elegibles. Tengan presente que los dominicanos en el exterior no solo sirven para enviar sus remesas, comprar bienes en el país y dejar depósitos en nuestros bancos. Ellos también son dominicanos y ya que el Estado no les da nada, que lo poco que tienen tampoco les sea quitado por ambiciones políticas e intereses de los que se quieren quedar por cualquier medio que no sea democrático.

