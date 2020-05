Los Dominican York dejan la bola en la cancha de la Junta Central Electoral

Por motivo de la pandemia del Covid-19, el mundo ha tenido que cambiar drásticamente todas sus cotidianidades, las cuales se podían realizar libremente antes de la llegada de la crisis sanitaria que nos arropa. Para mencionar uno de los cambios que hemos tenido, me permito señalar el de los procesos electorales en la República Dominicana, tema que estaremos abordando en la presente reseña. Desde la promulgación de la Constitución del 2010, que establece la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales el tercer domingo de mayo, cada cuatro (04) años, nadie imaginaba que dicho torneo electoral se podía suspender o posponer por una situación de calamidad como lo es la pandemia del Covid-19.

Cabe destacar que luego de las elecciones del 15 de marzo del 2020, en donde se eligieron los Alcaldes, Regidores y Directores Municipales, la Junta Central Electoral inició todos los preparativos para la realización de la contienda electoral venideras del 17 de mayo del 2020, tal como lo establece la Constitución Dominicana.

En ese ínterin de preparativos y organización de las elecciones, la pandemia fue tomando más fuerzas y contagiando más personas en todo el territorio dominicano, razón por la cual el Presidente de la República Dominicana, solicitó al Congreso Nacional aprobar la declaratoria de estado de emergencia por veinticinco (25) días, lo cual fue aprobado, por lo que el 19 de marzo del 2020, fue decretado el primer Estado de Excepción y Toque de Queda mediante el decreto 134-20, por el problema sanitario del Covid-19.

Durante los veinticinco (25) primeros días de Estado de Excepción, el Departamento de Estados de los Estados Unidos en fecha 26 de marzo del 2020, emitió la Nota Diplomática Núm. 20-534, enviando un comunicado a todas las Embajadas y Consulados de todo el mundo, expresando su posición con relación a las elecciones que serían llevadas a cabo en suelo estadounidense. A partir de ese preciso momento, el voto de los dominicanos residentes e inscritos en el padrón de los Estados Unidos iniciaba a peligrar, ya que dicho país no estaba de acuerdo con la celebración de una contienda electoral durante la pandemia del Corona Virus.

Dado ese escenario y la agudización de la pandemia en el país, la Junta Central Electoral decidió posponer las elecciones presidenciales y congresuales, sustentándose en una causa de fuerza mayor derivada de la emergencia sanitaria que nos afecta. Esta postergación, fue emitida mediante la Resolución 42-2020, de fecha 17, en la que el órgano electoral fija la nueva fecha de las elecciones presidenciales y congresuales para el día 05 de julio del 2020, en el entendido de que antes del 16 de agosto del 2020, debe haber en RD un presidente, un vicepresidente y los congresistas electos que nos van a representar los próximos cuatro (04) años.

Algo muy importante que debemos señalar es que la resolución en su ordinal QUINTO, se refiere al voto de los dominicanos en el extranjero, disponiendo el pleno de la Junta, lo siguiente: ¨En el caso de las elecciones en el exterior, las mismas se realizarán de acuerdo con las regulaciones de cada Estado receptor, para lo cual se dictaría la proclama correspondiente¨. Eso quiere decir que cada país es que va instituir como serían celebradas las elecciones en su territorio.

Analizando la cronología de los hechos en cuanto al voto de los dominicanos en el extranjero, nos podemos preguntar entonces, ¿Qué pasará con ¨los viajeros¨ residentes en los Estados Unidos? ¿Se les permitirán ejercer el Derecho al Sufragio?

La Carta Magna en su artículo 208, otorga el poder a todos los dominicanos de ELEGIR y SER ELEGIDOS, derecho que alcanza a todos los dominicanos cada cuatro (04) años, incluyendo a los que residen en el extranjero. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Nota Diplomática del Departamento de Estado de los Estados Unidos, reflejaba que dicho país no estaba de acuerdo con el voto presencial, lo cual podría si no se adoptan las medidas de lugar para ejercer el sufragio mediante otra modalidad, coartar el Derecho Constitucional al Voto de los ¨Dominican York¨.

Algo muy importante es que este derecho a elegir es un poder que tenemos todos los dominicanos para castigar a los políticos que quieran optar a cargos electivos, de votar a su favor si han hecho un buen trabajo o votar en su contra por haberlo hecho mal y en detrimento del interés colectivo.

La diáspora dominicana es parte fundamental en la económica dominicana, ya que aporta cerca de un siete (7) a un ocho (8) porciento % del PIB, dado los miles de millones que anualmente estos ¨Dominican York¨, envían al país mediante remesas a sus seres queridos. También estos dominicanos en el extranjero, desarrollan ejes fundamentales en nuestra economía tales como: Turismo, viviendas, mipymes, ect……… y ellos al igual que los dominicanos que residen en la República Dominicana, tienen derecho a ejercer el sufragio como manda la Constitución, por lo que este tema debe ser enfrentado y resuelto por las autoridades correspondientes de manera responsable y eficaz a fin de garantizar el derecho al voto de los dominicanos residentes en los Estados Unidos.

Sobre el particular, se debe indicar que no todo está perdido, puesto que gracias a la excelente labor que viene desarrollando el Congresista dominicano en Washington ADRIANO ESPAILLAT y un grupo de dominicanos que ostentan importantes posiciones en los Estados Unidos, están moviendo cielo, mar y tierra para que estos dominicanos puedan también participar en la venidera contienda electoral y así no sea limitado su derecho a elegir. Es por eso, que el lunes 11 de mayo del 2020, estos enviaron una carta al Presidente de la Junta Central Electoral, Embajada Dominicana en RD, Embajadores y Consulados de lugar, señalando que con la nueva fecha fijada se podía celebrar las elecciones en suelo norteamericano. Estos afirmaron que en el estado de Nueva York se iban a realizar unas elecciones el 23 de junio de ese año, presenciales y así mismo el día 05 de julio se podían celebrar las elecciones tomando siempre las medidas sanitarias de lugar. Atribuciones en sí, que le compete al Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajadores y Cónsules en el extranjero, pero el amor y el cariño que le tiene el referido congresista a los dominicanos en el extranjero, sobre pasa incluso sus facultades y funciones.

Gracias a todos sus esfuerzos el alcalde de la ciudad de Nueva York en fecha 13 de mayo del 2020, emitió un comunicado contestándole al Congresista Espaillat, afirmando, entre otras cosas, que este no se oponía a que la República Dominicana celebrara sus elecciones presidenciales y congresuales en suelo Neoyorquino, siempre y cuando se tomen las medidas de lugar. Así mismo las autoridades del Estado de Nueva Jersey, se han expresado también en colaborar para que estas elecciones puedan ser llevadas a cabo en dicho estado.

Estas comunicaciones sin dudas que es un gran alivio y consuelo para todos, ya que el mencionado alcalde órgano rector de la ciudad de Nueva York no se opone a la realización de dichas elecciones, ni los representantes del Estado de Nueva Jersey. Hay que destacar que los dominicanos en el extranjero representan casi el siete (07) porciento % del padrón electoral de las elecciones que se van a realizar, es decir, casi SEISCIENTOS MIL (600,000.00), un número significativo que puede decidir unas elecciones.

Y nosotros nos preguntamos, ¿Pudieran ser legitimas unas elecciones donde los dominicanos en el extranjero no puedan ejercer su derecho al voto? Yo pongo un ejemplo, y es como si dijéramos que, en algunas provincias como Duarte, La Vega, San Cristóbal, ect…. a estos ciudadanos se les impida ejercer el Derecho al Voto. ¿Cómo se podrían sentir dichos dominicanos residentes en estas provincias?, eso mismo es lo que está sucediendo con ¨los viajeros¨ residentes en el exterior.

Es por eso que en estos momentos ya la bola está en la cancha y en manos de la Junta Central Electoral, quien deberá hacer todas las diligencias y preparativos de lugar para que estas elecciones puedan ser celebradas sin más contra tiempo, garantizando así que todos los dominicanos cada cuatro (04) años puedan elegir los candidatos de su preferencia. Sin dudas que para que la ciudadanía continúe creyendo y legitimando al órgano organizador de las elecciones, dicho órgano tendrá que garantizar y asegurar que este derecho no le sea coartado a los ¨Dominican York¨.

¡TODOS LOS DOMINICANOS TENEMOS EL DERECHO A ELEGIR!

Por Paul J. Maldonado B.

