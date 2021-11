Los Dodgers explican la situación de Clayton Kershaw

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CARLSBAD, California — Los Dodgers enfrentaron una decisión difícil de cara al domingo, la fecha límite para hacerle una oferta calificada a un jugador.

La novena de Los Ángeles pudo haberle ofrecido un contrato de un año a Clayton Kershaw que le hubiese pagado US$18.4 millones al veterano en el 2022. En lugar de ello, los Dodgers solamente le hicieron la oferta calificada al campocorto Corey Seager y al utility Chris Taylor.

¿Por qué no a Kershaw? Según el presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers, Andrew Friedman, se debe a que el zurdo se está recuperando de una dolencia en el codo de lanzar que le puso fin a su temporada. En octubre recibió una inyección de plasma rica en plaquetas y se espera que esté listo para el Día Inaugural.

Pero debido a la lesión, Kershaw no estaba listo para tomar una decisión sobre su futuro. Y los Dodgers afirman que no quisieron imponerle un plazo, por lo que optaron por no hacerle la oferta.

“Simplemente creo que dado el respeto que le tenemos y lo mucho que ha hecho por esta organización, no era algo que queríamos hacer, lo de ponerle un límite de tiempo para el cual no estaba listo”, dijo Friedman. “Si él quiere regresar, por supuesto que trabajaremos para que eso suceda. Pero no si no quiere, está en su derecho. Él va a decidir mucho de lo que quiera hacer el próximo año”.

Relacionado