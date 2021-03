Los diputados aún no saben si penalizar o despenalizar el aborto en el Código Penal 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comisión de justicia que elabora un renovado Código Penal dominicano aún no llega a un consenso claro en el tema de las tres causales y, por tanto, los diputados que la integran no saben si penalizar o no el aborto en la nueva normativa.

Así lo reveló este lunes el diputado Omar Fernández, quien es miembro de la comisión de justicia de la Cámara Baja, al decir que “no se ha llegado a un consenso claro” sobre la posibilidad que existe para dejar penalizado el aborto en el Código Penal y conocer su despenalización en una ley especial propuesta por Rubén Maldonado.

Asimismo, el legislador por la Fuerza del Pueblo aseguró que en la comisión de justicia “se trabaja fuertemente” para llegar al referido consenso por las disparidades de opiniones que existen entre los diputados que integran la mesa de trabajo.

Estos mismos términos también los utilizó el diputado Jesús Manuel Sánchez, miembro de la comisión de justicia, quien destacó que en las reuniones hay “fuertes discusiones” con el tema del aborto, pero se limitó a decir que la comisión “tiene la facultad soberana” de decidir si envía el aborto a una ley especial o lo estudia dentro del Código Penal.

Expresiones similares también vertió la diputada Rafaela (Lía) Alburquerque, miembro de la comisión especial que estudia las tres causales, al asegurar que las dos comisiones que analizan el aborto y su despenalización aún no tienen consenso.

La diputada reformista expresó que una recomendación que se desmenuza en comisiones consiste en esperar que se apruebe la ley de referendo propuesta por el Poder Ejecutivo para, posteriormente autorizada, consultar a la población mediante votos sobre las tres dispensas que permitirian abortar.

Esta falta de consenso y la indecisión de los diputados han matizado las discusiones en el Congreso Nacional cuando del tema del aborto se trata. Muchos legisladores van a favor de dejar el aborto intacto en el Código Penal y despenalizarlo en una ley especial que vaya enfocada exclusivamente al tópico en cuestión.

Sin embargo, esta última posibilidad ha causado el repudio de algunos senadores y diputados, por entender que el aborto debe ser estudiado dentro del Código Penal porque “no tiene lógica” penalizar para luego despenalizar.