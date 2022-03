Los deportistas toman el control del documental

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El documental deportivo está de moda. La veta que abrió en abril de 2020 ‘El último baile’ con los Chicago Bulls, con más de 23,8 millones de usuarios solo en EEUU en su primer mes en Netflix, es cada vez más fecunda. Tanto que los deportistas comienzan a verlo como una vía para contar sus historias y las agencias de representación los valoran para mejorar su cotización en el mercado.

La nadadora Ona Carbonell es la última exponente de la tendencia. ‘Empezar de nuevo’, el documental estrenado esta semana en la plataforma Rakuten TV, comienza con imágenes del parto de su hijo ‘Kai’ y recorre el esforzado camino de sobrellevar la maternidad, la lactancia y los entrenamientos hasta competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Al principio me costó aceptar hacer este documental porque soy muy celosa de mi intimidad e intento separar mi vida personal de la profesional. Pero vi que el relato valía la pena, que la maternidad y la conciliación en el deporte le queda mucho camino por recorrer. Es un tema tabú”, aseguró Ona Carbonell en una entrevista con EFE en la víspera del estreno.

Esa concienciación sobre el poder de los contenidos audiovisuales y más concretamente del formato documental está haciendo que muchos deportistas comiencen a valorar positivamente mostrar partes de su vida privada con el objetivo de proponer un mensaje. Antes que Carbonell, Pau Gasol hizo un proyecto similar con ‘Lo importante es el viaje’ (Prime Video) o recientemente Diego Pablo Simeone con ‘Vivir partido a partido’, en la misma plataforma.

“Cuando se me ofreció la posibilidad de hacer este documental al principio no, no… Mostar cosas que en mi vida nunca me gustaron mostrar, pero entendía y entiendo que también tienen que ver a otro tipo que hay en mí. El ‘Cholo’ Simeone, pero también está Diego”, indica el entrenador del Atlético de Madrid al final de la serie documental sobre su trayectoria.

INCIDE EN EL PRECIO EN EL MERCADO DE FICHAJES

Las agencias de representación de deportistas corroboran ese creciente interés por el formato por parte de sus representados. “Todos tienen interés por salir, porque son conscientes de que vivimos en una cultura de contenidos, de consumo”, explica a EFE Luis Miguel Calvo, director de Contenido de YouFirst Sports, que representa casi un millar de deportistas, entre ellos 400 jugadores de baloncesto y 250 de fútbol en todo el mundo.

“Es una forma de incrementar su visibilidad, su valor y eso incide en su precio en el mercado. Es evidente. Aunque no afecte a su forma de jugar, pero la visibilidad y la atracción que genera un jugador es algo que sin duda es valioso. Es algo que genera mucha atención a nuestro representado”, añade Calvo.

“Ser capaces de generarles el mejor contrato es parte de nuestro trabajo, pero llevar al máximo su imagen personal, es otra parte importantísima”, agrega el ejecutivo de esta empresa de representación, que por ese motivo ha creado una división de producciones audiovisuales, denominada ‘YouFirst Originals’.

‘Ona Carbonell: Empezar de Nuevo’ es el primer producto de esta factoría, que subraya el acceso a los deportistas que son sus clientes como su mayor activo a la hora de conseguir buenas historias, y les ofrece ejercer de productores ejecutivos, de manera que tienen “voz y voto” en el montaje del producto final explica a EFE Javier Martínez, director de esta división.

“La historia de Ona trasciende de su historia deportiva, va más allá, a visibilizar la realidad de la maternidad en el deporte. Es una historia muy personal. Cuando una historia trasciende tanto, el propio deportista ya siente una implicación. Tratamos de buscar esas historias en las que el deportista se sienta muy partícipe”, apunta Martínez.

La plataforma ya prepara nuevos productos, como una serie de ficción sobre la figura del baloncestista Fernando Martín -el primer español que jugó en la NBA estadounidense, fallecido en un accidente en 1989-, una serie sobre crímenes vinculados al fútbol y un documental sobre el trabajo de los agentes durante los últimos días de los mercados de traspasos.

EL RIESGO DE DOCUMENTALES PARCIALES

Esta implicación tan directa de los deportistas incluso en el montaje final tiene el riesgo de generar productos muy benevolentes hacia sus figuras que alejen al espectador en un momento de gran competencia de formatos similares en las plataformas audiovisuales, algo que el ejecutivo de YouFirst reconoce como un riesgo.

“Si no contamos cosas atractivas, el público lo rechazará y la plataforma lo sabrá, porque tienen todos los datos”, admite Calvo, para quien muchos de estos documentales tienen éxito simplemente por el acceso que ofrecen a la vida privada de los grandes nombres del deporte, pero admite que el sector tendrá que reflexionar.

“Si seguimos ofreciendo solo una imagen parcial probablemente cansemos. Creo que de momento no, evidentemente la gente pone su escepticismo por delante, y lo acepta porque le da un acceso a la personalidad. Si le compensa se quedará. Si no, cambiará”, sentencia el ejecutivo de esta agencia, que palpa el interés creciente de los deportistas por el documental.

