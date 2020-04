Los del PRM votaron todos en febrero, y en julio, que pasará?

“Estoy loca porque llegue el 16 para votar en contra de estos comesolos. E’pa’fuera que van”.

Esa expresión se la escuché decir a toda voz a una vecina, completamente vestida de negro, la cual acababa de llegar de los frentes de la Junta Central Electoral y después de yo haber tenido que escuchar, el sonido iracundo de sus minutos de cacerolazos.

Eran los días en los cuales los jóvenes se manifestaban por la suspensión de las elecciones municipales y había un descontento generalizado de una gran parte de la población debido al chasco por el cual nos había hecho pasar el Tribunal Electoral.

En esos momentos todos se culpaban mutuamente por el fracaso de los comicios.

Siendo los del PLD los más perjudicados pues, los del PRM, la Fuerza Del Pueblo y la oposición en general, se unieron en el reclamo y se encargaron de crear, desde el mismo momento de la interrupción, la percepción de que el Gobierno habría sido el principal culpable de la suspensión de la contienda.

Nunca antes en la República Dominicana se había presentado una situación como la que vivimos en esos momentos de nuestra historia democrática y, aunque los peledeítas sabían que ellos eran los más afectados; debido a su condición de Partido de Gobierno y a que se pensaba que sólo ellos tendrían el poder de detener el sufragio, fueron pocos convincentes ante la colectividad sus afanes de demostrar su inocencia en el evento.

Como dicen por ahí: “Después del palo dao, ni Dios lo quita”.

El refrán viene al caso pues, muchos dominicanos y dominicanas que quizás tenían intenciones de votar por los candidatos del PLD se dejaron influenciar por la ola de protestas, el descontento generalizado, los cacerolazos y todas las acciones magistralmente bien manejadas por los opositores y tímidamente defendida por el Gobierno, sus funcionarios y los peledeístas en general y, sin pensarlo dos veces, les dieron sus votos a los aspirantes contrarios al peledeísmo.

El resultado de todo este mal sabor para los peledeístas y del disfrute total del perremeísmo, se manifestó de una manera extraordinaria el día de las votaciones municipales de febrero.

En toda la geografía nacional no hubo un solo miembro del PRM que no fuera a votar.

Absolutamente todos los que tenían el más leve sentir en contra de los morados se levantaron tempranito y fueron eufóricos a sufragar para sacarlos de la dirección de los ayuntamientos y, llevando consigo sus pensamientos antagónicos contra lo que consideraban había sido un intento de fraude fracasado por parte del PLD, anhelaban ansiosos la llegada de las elecciones presidenciales de mayo, para sacar a los morados del manejo del Estado Dominicano.

Lamentablemente para los seguidores del PRM, las aguas se han comenzado a aclarar y, su pesca en río revuelto, parece que ha llegado a su fin.

El informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) asegurando que la causa del fallo en el voto electrónico que obligó a suspender las elecciones del 16 de febrero y a repetirlas el 15 de marzo se debió a una “mala gestión” de la Junta Central Electoral (JCE), saca de toda duda la participación del PLD del supuesto intento de fraude que se le quiso inculcar.

La imparcialidad del organismo internacional no puede ser puesta en tela de juicio por nadie pues, sus técnicos “no tienen velas en este entierro” y ellos simplemente dijeron lo que encontraron.

Esa nueva situación que se presenta ante el pueblo dominicano, no existe la menor duda de que hará recapacitar a los que fueron a votar con odio en contra del PLD que, según ellos, “pretendía ganar con un fraude”; a los que se dejaron influenciar por las mentiras del PRM, a todos los que participaron de las protestas en frente a la JCE por su supuesta parcialidad con el Gobierno y a todos los dominicanos y dominicanas que con sus cacerolas demostraron su descontento ante las circunstancias del momento.

La condición del momento es completamente diferente a lo sucedido entre el 16 de febrero y el 15 de marzo

Hay una frase de Tony Robbins que dice: “Es en los momentos de decisión cuando se forma tu destino”.

Los electores de la República Dominicana en tres ocaciones han decidido darle la oportunidad a los miembros del PRM de dirigirnos (1978-1982, 1982-1986 y 2000-2004) y, en esos tres desgobiernos, (de los mismos que hoy nos hablan de un supuesto cambio), nuestro país pasó por los peores momentos que hemos vivido en la historia democrática dominicana.

Gracias a Dios que, como dije anteriormente absolutamente todos los miembros del PRM y sus relacionados votaron el 15 de marzo y no llegaron al 50% más uno de los votos.

Como estoy seguro de que usted, que me honra con su lectura y que quizás es de los que votó en marzo en contra del PLD, ahora pensará mejor en por quien va a votar y, debido a que, muchos que no se animaron a votar por la desinformación mal intencionada que recibieron ahora sí votarán, yo me pregunto, si: Los del PRM votaron todos en febrero, en julio, que pasará?.

Por Lic. César Fragoso

