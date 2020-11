Los Dallas Mavericks renuevan a J.J. Barea por un año

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Pese a que la prensa de Dallas apuntaba que el roster de los Mavericks estaba cerrado tras la renovación de Willie Cauley-Stein, a los tejanos todavía les quedaba un movimiento por hacer. Pues tal y como informa el reputado periodista Shams Charania, la franquicia ha acordado una temporada con J.J. Barea a cambio de 2,6 millones de dólares. A sus 36 años, el puertorriqueño todavía tiene cuerda, por lo que jugará la que podría ser su última temporada en la NBA.

El que ha defendido durante 11 temporadas la camiseta de los Mavs, siempre quiso seguir en la mejor Liga del mundo de baloncesto. No obstante, semanas antes de la apertura del mercado tenía dudas al respecto, ya que no sabía si los equipos seguían interesados en él. Incluso contempló la opción de jugar en España, pero evidentemente, la NBA es una prioridad y más para un jugador que lleva 14 temporadas en la Liga. De hecho, Barea daba por hecho que los de Dallas no le iban a renovar.

La firma es muy simbólica, ya que el ex de los Timberwolves es el quinto jugador con más partidos (637) en la historia de los de Dallas y fue una pieza vital en su único anillo. Este se ha convertido en toda una institución del equipo de Texas. A falta de lo que pase la temporada venidera, también es el octavo jugador que más asistencias (2441) ha repartido con la camiseta de los Mavericks. Otra estadística en la que el de Mayagüez ha dejado su huella ha sido en triples anotados, en la que es el séptimo histórico con 596.

Respecto a su rol hay muchas dudas. Barea siempre ha sido un anotador constante desde la segunda unidad. Aunque está por ver como vuelve de sus problemas físicos y si estos no le pasan factura a lo largo de la temporada. El playmaker de 1,77 metros no ha bajado de los 7,5 puntos y las 3,5 asistencias en toda la década, pero lleva cuatro temporadas jugando menos de 70 partidos. Por otro lado, su competencia en el puesto será el joven Jalen Brunson, todo un dinamizador desde el banco que se ha adaptado muy bien a la dinámica del equipo.