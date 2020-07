Los cuatro fantástico del tenis han dominado por 15 años los dos primeros lugares del ranking mundial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray son sin dudas sinónimo de grandeza en el tenis profesional, esto se destaca en el hecho de haber dominado los dos primeros lugares del ranking munduial de ATP por los últimos 15 años, como señaló el organismo en su portal oficial www.atptour.com.

El domingo 24 de julio de 2005 Rafael Nadal se consagró campeón en Stuttgart, cuando aún este torneo se jugaba en arcilla, tras vencer al argentino Gastón Gaudio en la final. Al día siguiente, el lunes 25 de julio, el español irrumpió por primera vez en el No. 2 del mundo y marcaba la mejor posición de su carrera hasta entonces, siendo solo superado por el No. 1 Roger Federer.

Desde ese día, solo dos tenistas más aparte del suizo y el español han podido estar alguna vez en el Top-2 del ATP Ranking: Novak Djokovic y Andy Murray. Ellos cuatro, que integran el exclusivo grupo del Big-4 o de los Cuatro Fantásticos, han mandado por quince años consecutivos los dos primeros lugares del escalafón mundial del tenis. Un dominio sin precedentes desde la creación del ranking en 1973.

El último jugador en ser No. 2 del mundo aparte del Big-4 fue el australiano Lleyton Hewitt, cuando ocupó esta posición hasta el 24 de julio de 2005. Además, los últimos tenistas fuera del Big-4 en estrenarse en el Top-2 fueron el estadounidense Andy Roddick en noviembre de 2003 y el español Juan Carlos Ferrero en julio de 2003.

Desde ellos, ya todos retirados, nadie ha podido desbancar a los integrantes del Big-4, a pesar de tantos aspirantes que han estado cerca de hacerlo. Sí han podido desplazarlos del Top-4 en estos 15 años, pero no del Top-2. Y eso que desde julio de 2005 ha habido ¡16 tenistas! que, sin ser del Big-4, han estado alguna vez en el Top-4: 11 en el puesto No. 3 y cinco en el puesto No. 4.

La lista de los que han sido No. 3 en este periodo son: David Nalbandian, Ivan Ljubicic, Nikolay Davydenko, David Ferrer, Stan Wawrinka, Milos Raonic, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Marin Cilic, Juan Martín del Potro y Dominic Thiem, quien actualmente está en esa posición, nada menos que a 2,805 puntos del No. 2 Nadal. Históricamente, los integrantes del Big-4 se han encargado de alejarse lo suficiente en la cima del escalafón para otorgarse bastante margen de error.

Siempre se las ingenian para escapar del resto de jugadores, que han llegado a tener esperanzas reales de desplazarlos, como Wawrinka en Wimbledon 2017 antes de lesionarse la rodilla o del Potro en la temporada de arcilla de 2018. Ninguno ha podido. Por eso desde el 25 de julio de 2005 solo los integrantes del Big-4 han estado en el No. 1 y el No. 2, mientras que en el periodo entre principios de 1990 y junio de 2005, 22 tenistas llegaron a estrenarse en el Top-2.

Durante la hegemonía de los últimos quince años, la combinación del Big-4 más dominante en el Top-2 ha sido la de Federer-Nadal o Nadal-Federer, con 322 semanas (no consecutivas); seguida por las de Nadal-Djokovic, con 213 semanas; Djokovic-Federer, con 110 semanas; Djokovic-Murray, con 103 semanas; y Murray-Nadal, con 13 semanas.

Números que retratan la hegemonía del cuarteto más ganador en la historia del ATP Tour. ¿Quién será el encargado de romperla? Y no menos importante: ¿Cuándo?

