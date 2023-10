Los creadores de «Friends» dicen que supieron de inmediato que Perry encarnaría a Chandler

EL NUEVO DIARIO, LOS ANGELES, EE.UU.- Los creadores de la serie «Friends» indicaron este domingo que supieron inmediatamente que Matthew Perry encarnaría a Chandler Bing, uno de los seis protagonistas, y que se sienten «afortunados» de haber tenido al actor, que murió ayer, en sus vidas.

«Es un cliché decir que un actor hace suyo un papel, pero en el caso de Matthew, no hay palabras más ciertas. Desde el día que lo escuchamos por primera vez interpretar a Chandler Bing, no hubo nadie más para nosotros», dijeron los cofundadores de la comedia Marta Kauffman y David Crane y el productor ejecutivo Kevin Bright en una declaración conjunta a la revista People.

Durante una década (1994 -2004) Perry, que falleció a los 54 años en su casa de Los Ángeles, interpretó a Chandler Bing, un personaje lleno de sarcasmo que siempre tenía un chiste en la manga para hacer reír a sus amigos: Ross (David Schwimmer), Joey (Matt LeBlanc), Mónica (Courteney Cox), Rachel (Jennifer Aniston) y Phoebe (Lisa Kudrow).

En el comunicado conjunto, además, los creadores de la serie señalaron que todavía les parece imposible la trágica noticia: «Lo único que podemos decir es que nos sentimos bendecidos de haberlo tenido como parte de nuestras vidas».

“Siempre apreciaremos la alegría, la luz y la gran inteligencia que aportó a cada momento, no sólo a su trabajo, sino también a la vida. Siempre fue la persona más divertida de la sala. Más que eso, era el más dulce, con un corazón generoso y desinteresado», añadieron en su comunicado.

Perry fue el encargado de decir la última palabra -y broma- de la serie: «¿Dónde?», sarcástica pregunta que hizo en respuesta a la proposición de que los seis amigos vayan a tomar un café.

No obstante, a la vez que hacía reír a la audiencia de «Friends», Perry se enfrentó a su adicción a diversas drogas y al alcohol, como relató en 2022 en su libro «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing».

En su obra, además, escribió que fue ingresado 16 veces en centros de rehabilitación, que solo actuó sobrio en la novena temporada y que fue su colega Aniston la primera que se preocupó por su salud, ya que pese a que no le había comentado nada a nadie, ella se dio cuenta de su problema.

Por otras parte, este domingo los familiares de Perry afirmaron tener el «corazón roto» tras su pérdida, según un comunicado recogido este domingo por medios estadounidenses.

«Tenemos el corazón roto por la trágica pérdida de nuestro querido hijo y hermano. Matthew trajo mucha alegría al mundo, como actor y como amigo», reza el texto difundido por los familiares.

Tanto es así que decenas de miles de seguidores de la serie, así como numerosas personalidades de la industria de Hollywood, se han pronunciado en las últimas horas sobre el inesperado fallecimiento del actor.

«Todos significabais mucho para él y agradecemos las tremendas muestras de amor», concluye al respecto el breve comunicado de los familiares del intérprete.