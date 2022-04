Los costarricenses en España votarán “por el menos malo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.-La comunidad costarricense en España sigue en la distancia la segunda vuelta electoral que se celebra mañana en el país centroamericano, con cierta “desilusión” por los candidatos que compiten, y con la sensación de votar “por el menos malo”.

En esa opinión coinciden varios de ellos con los que habló EFE en los días previos a la jornada electoral que también vivirán con la nostalgia de la lejanía.

La segunda vuelta de los comicios enfrentará al expresidente del país José María Figueres, del histórico Partido Liberación Nacional, y al exministro de Hacienda Rodrigo Chaves, del joven Partido Social Democrático, y dará relevo a la salida del aún mandatario, Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana.

Según cifras oficiales de 2021, de los 346.457 centroamericanos residentes en España, solo 3.268 son costarricenses.

Se saben una comunidad pequeña en el país Europeo, pero, a pesar de la distancia, aseguran que siguen “igual de implicados” con Costa Rica.

Desde España observan también con nostalgia el proceso electoral, “una fiesta” de la democracia que aún se vive como tal a pesar de la inestabilidad de la región.

“Aquí es más frío, no vivimos ese ambiente electoral que es una de esas cosas lindas que tenemos en el país, donde aún existe esta tolerancia de que yo voto por uno y tu por otro y no hay ningún problema, no nos vamos a pelear por eso”, explica a EFE Fiorella.

“EXTRAÑO” SEGUIR LAS ELECCIONES DE LEJOS

Para Fiorella, que lleva cuatro años en España, es “extraño ver la propaganda” electoral desde fuera del país.

“Tengo amigos costarricenses aquí, pero pocos, hasta que no nos sentamos a hablar no nos sale ese ánimo, es extraño ver la propaganda, en las redes sociales se veía gente motivadísima en primera ronda en la calle, me da nostalgia y ganas de estar allí”, señala.

En términos parecidos se expresa Lucía, quien votará por primera vez en una segunda vuelta desde España, y afronta el proceso “con una mezcla” de sensaciones.

“Es una mezcla, siempre hay esperanza porque el proceso democrático en Costa Rica es una fiesta, nunca he visto gente que lo viva tanto, tenemos un país con muchísimas cosas buenas por explotar y con dos candidatos particulares”, expresa.

En esa línea reconoce que le hubiera gustado “una segunda vuelta distinta, no con estos contrincantes” pero asume que es “una situación a la que el país ha llegado” y con la que han de “hacer algo” sin “ver hacia otro lado”.

DOS CANDIDATOS QUE NO CONVENCEN

Fiorella dice abiertamente que aunque ya tiene decidido su voto, este será por “estrategia” para que evitar que el otro salga elegido: “no creo que traigan cosas buenas para Costa Rica, espero que sí, pero la esperanza se fue hace muchísimo”.

Durante la campaña costarricense no han faltado las acusaciones, los rumores y las investigaciones. A Figueres le saltaron casos de corrupción de su anterior mandato como presidente y Chaves fue acusado de acoso sexual por ex compañeras del Banco Mundial.

“Es la cuarta o quinta campaña en la que voto, al inicio tenía más ilusión, pensando que las propuestas que nos hacían por lo menos iban a poder a salir adelante pero ves que tratan de mantener el barco a flote, pocas de las propuestas las logran hacer”, manifiesta.

Lucía va más allá y asegura que “los metería en una licuadora” aunque a pesar de ello coincide con su compatriota en que han de “hacer lo mejor que tenemos con el juego en mano”.

“Hay cosas que me gustan de algunos, pero descartaría otras, hay que elegir al menos malo, hacer lo mejor con lo que tenemos”, añade.

En el polo opuesto se encuentra Federico, quien apuesta por la victoria de Figueres, quien, a su juicio, podría aportar “lo que necesita el país”, y Chavez, al que describe como “un oportunista muy peligroso”.

“Don Rodrigo Chaves me parece una persona que no cumple con los mínimos morales ni de experiencia profesional para poder asumir un rol tan complejo y que necesita mucha inteligencia emocional”, incide.

Por sus palabras da a entender a quién confiará su voto este domingo: “José María Figueres sin duda ya ha demostrado en el pasado que puede hacer cosas buenas”.

