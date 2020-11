“Los contratos prenupciales pueden ser necesarios pero deben ser justos”

He escuchado de parejas jóvenes que por proteger los bienes de la familia, herencias tradicionales o empresas que ya han formado con su arduo esfuerzo, deciden romper el compromiso de boda porque el otro prometidosencillamente no acepto casarse bajo separación de bienes. Se trata evidentemente de parejas que no logran ponerse de acuerdo sobre el régimen matrimonial; pues no consideran que el matrimonio como contrato civil como en cualquier otro, pueden las partes ponerse de acuerdo sobre las cláusulas del mismo y así libremente pactar como será regido el patrimonio familiar.

Cuando la pareja contrae matrimonio ante la iglesia sin registrar previamente capitulaciones matrimoniales, entran automáticamente en el “régimen legal”, dígase el de la comunidad de bienes donde la masa común es formada por todos por los activos y pasivos de cada uno (con sus excepciones, como los bienes inmuebles adquiridos antes del matrimonio). Conocí del caso de una señora que unas semanas “después de su boda” embargaron su casa por una deuda del marido, la cual fue adquirida por el con anterioridad a la celebración del matrimonio. Al valorarescenarios como este, pensara que el régimen de la comunidad de bienes no es para usted, pero ello no quiere decir que deberá casarse bajo la estricta separación de bienes.

Es evidente que en muchos casos es necesario realizar un contrato prenupcial, y que estos son útiles no solamente en los casos de personas que se casan por segunda vez odonde existan hijos de otras relaciones; pues vemos hoy en día como son cada vez más comunes entre jóvenes, quienes atinadamente desean beneficiarse de una planificación patrimonial. El Código Civil dominicano dispone de una serie de regímenes matrimoniales, pero al mismo tiempo permite a las partes, no solo escoger entre los regímenes existentes, sino modificarlos contractualmente e inclusive formular su propio régimen matrimonial con sujeción a los principios establecidos en la ley. La voluntad de los futuros esposos esta limitada solamente a las buenas costumbres y al orden público.

Existe un régimen que poco se menciona entre los círculos no jurídicos, llamado “Régimen de Comunidad de Bienes Reducida a los Gananciales”, el cual en muchos casos puede ser una alternativa recomendable al régimen de la separación de bienes. Bajo el régimen reducido a los gananciales, como su nombre lo indica, exclusivamente entran a la masa común de los esposos, los activos adquiridos por ellos luego de la celebración del matrimonio. Cabe destacar no entran las herencias o donaciones posteriores, y –esta empresa que he fundadoantes de la boda seguirá siendo enteramente mía– por poner un ejemplo.

El régimen reducido a los gananciales resulta un mecanismo de defensa para la familia frente a los posibles acreedores de uno de los esposos. En el supuesto de que uno de los cónyuges adquiera un financiamiento para su empresa con una garantía solidaria personal (el como persona física se convierta en fiador solidario de su empresa); ante el incumplimiento el acreedor no podrá accionar en un caso frente de los ajuares que reposan en la residencia conyugal, por tratarse de un pasivo ejecutable únicamente frente al cónyuge deudor.

Ahora bien, el régimen reducido a los ganancialesjunto con el de separación de bienes son regímenesmatrimoniales creados expresamente por la ley. No quiere decir que las partes no pueden elegir un hibrido de un régimen u otro, y determinar libremente como regirán ese patrimonio familiar futuro. El objetivo principal es que lograr una mediación amena entre los futuros esposos, más al tratarse de un contrato que simboliza el inicio de una nueva etapa llena de esperanza y metas en común para la pareja.

Disolver lo que fue unido por el amor por no ponerse de acuerdo sobre el contrato prenupcial, solo evidencia la falta de competitividad de los juristas envueltos en la transacción. Es el trabajo del abogado tener el ingenio para redactar unas capitulaciones prematrimoniales que lodefiendan de esos miedos que pudieran ser mañana una realidad, pero a la vez le otorguen esa tranquilidad para el otro cónyuge, que a su vez merece respeto y tener un respaldo económico ante cualquier eventualidad futura.

Mediadora Certificada de la Universidad de Harvard

@yanidauhajre

ydm@dauhajreabogados.com