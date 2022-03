Los complejos 

Una persona “acomplejada” resulta prepotente o con complejo de superioridad, se comporta con timidez e inseguridad o con complejo de inferioridad. Un prepotente es alguien que asume que el otro —compañero de trabajo, conocido, esposa o novia, empleado, etc.— le debe una consideración, un “respeto”, una deferencia, que sobrepasa las expectativas de su interlocutor. Por el contrario, el sujeto con complejo de inferioridad suele inhibirse en la demanda de sus derechos.

El término “complejo”, tal y como lo acabamos de utilizar, corresponde más a la psicología popular que a la psicología científica. De hecho, el término suele limitarse en la psicología científica a expresiones come “complejo de Edipo”, “complejo de Electra”, etc. No obstante, dada la frecuencia de su uso y de la pertinencia de lo que designa, debe aclararse su significado.

“Complejo” es un conjunto de afectos y representaciones, conscientes e inconscientes, que condicionan la conducta del individuo. En el sentido popular del término, la palabra “complejo” se refiere a una disposición del psiquismo del sujeto que lo predispone a querer imponerse o a

someterse; a irrespetar con su altanería o a sacrificarse por su extremado sentido de la vergüenza.

No obstante, creo que lo importante es reconocer que todo complejo tiene una raíz profunda en el psiquismo, y que siempre protege al individuo a nivel de su autoestima, de su autovaloración frente al otro y de aquello que lo amenaza y lo conduce a defenderse, minimizando al otro (complejo de superioridad) o sobrevalorándolo (complejo de inferioridad). Por esa razón, al fin y al cabo, detrás de cada prepotencia existe un complejo de inferioridad.

La mayoría de las personas cree que su conducta depende de su pensamiento o de su sentimiento; de su interés o de su motivación. Y, de hecho, no deja de ser cierto. Sin embargo, lo que no suelen preguntarse es por qué piensan, sienten, se interesan o se motivan de ese modo. Con frecuencia se cree que así ocurre “porque es lo más lógico”. Sin embargo, no se trata tanto de la 1ógica del pensamiento como de la lógica del deseo; y ese deseo tiene su raíz en el pasado biográfico del sujeto.

¿Cómo supera una persona sus complejos, si su raíz le resulta desconocida? Los supera a partir del conflicto que experimenta cuando la situación creada por su complejo 1e provoca síntomas o padecimientos que lo obligan a demandar asistencia profesional o cuando, sin necesidad de un tercero, trasciende los límites de su conciencia y descubre algo que no había reconocido hasta ese momento.

Por: Dr. Huberto Bogaert García

Psicólogo clínico – Psicoanalista

Relacionado