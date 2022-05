Ito Bisonó: “Los combustibles están más barato que en los Estados Unidos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito-Bisonó Haza, defendió la decisión del gobierno de Luis Abinader, de liberar, a través de una legislación a 67 productos del pago de aranceles para posibilitar que esos productos lleguen a buen precio a la población.

“Como hombre de fe creo en que los hechos la palabra la vista es lo que lo que al final prevalece pudiera te a cada cual tiene sus argumentos que es lógico y en la democracia, pero el tiempo pasa pasarán seis meses después de la promulgación y la ciudadanía, verás los resultados de la administración de esa Ley” expresó el titular de Industria, Comercio y Mipymes,.

Al ser entrevistado en el programa Encuentro Extra que produce los sábados por Color Visión, el periodista Cristhian Jiménez, Bisonó recordó al igual que como sucedió con la administración de todo lo que tuvo que ver con la pandemia que ocasionó la covid-19, en lo relativo a la aplicación de las vacunas para aperturar el país, el presidente Luis Abinader está siendo un pionero en la toma de decisiones que tiene el propósito de contribuir a la calidad de vida de los dominicanos.

“El equipo económico, lo que ha visto es la manera de ir delante de los acontecimientos. De nosotros poder tener una puerta abierta para cualquier coyuntura, donde falte el abastecimiento de 10 millones de dominicanos que a veces son más porque son los turistas y porque es el mercado haitiano que cruza sigilosamente en los mercados, que muchas veces hasta difícil de cuantificar. Y nosotros tenemos que garantizar eso”, aseguró Bisonó.

Manifestó que el gobierno del presidente Luis Abinader tiene que cuidar los industriales, así como también a los productores nacionales, inversiones, la garantía jurídica de esas inversiones.

“Pero garantizando el abastecimiento y el precio justo, principalmente para aquellos que no tienen de dónde buscar y poner más sobre la mesa para comer todos los días cuando nosotros vemos que se escasean los productos materias primas; y producto terminado en el mundo entero no basta con tener dinero puede tener dinero por donde los compras?.

Tú puede tener dinero y tener un suplidor, pero quién te lo trae con los problemas de logística que cierran el puerto de Shanghái que Pekín está pensando bloquear la ciudad entera como está sucediendo entonces que hemos hecho nosotros vamos a ver cómo nos aseguramos. Y no solamente por la ley, nosotros acompañaba al presidente Argentina y tocamos la puerta que grano podemos conseguir aquí que petróleo para conseguir aquí, qué producto terminado”, argumentó.

Reveló que la lista está incluida en el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero hay productos que no se consiguen, sino en otros mercados, algunos de los cuales son importados por los industriales dominicanos, sin embargo señaló que el gobierno lo que ha querido ç es respaldar al abastecimiento el acceso de los mismos y además de eso, que en algún momento haya algún equilibrio para que los precios se mantengan justo.

“El sector de los pollos, por ejemplo, nosotros decimos aquí, que lo que se hace es que se ensamblan los pollos. Porque tú traes todo el maíz, el resto es agua o vitamina, pero todos importados y hacen un gran gran sacrificio. Ellos suplen y producen el 70% de mercado, muchas veces hace falta el 30% o muchas veces tienen una sobreproducción, como ahora que Inespre le está comprando los huevos y lo está vendiendo a 3 pesos subsidiado por el Estado la diferencia.

Ellos son sacrificados, pero la importación se le da ellos y ellos son también que entra en la importación a veces perdiendo, la gente no lo cree, pero tienen el control y la presencia de su esquema de ventas”.

Víctor Bisonó Haza rememoró que se creó una comisión especial que lo dice la Ley, y se llegó a un acuerdo por instrucciones del presidente Abinader. “Convocamos a los diferentes sectores y en un permanente conversatorio, el presidente Luis Abinader hace mesa de trabajo para ver como van los precios.

“Se van a convocar, si se usa la Ley, si se usa la Ley se van a convocar los sectores productores o que tienen que ver con el producto que se vaya a importar, en caso de que sea necesario la importación de algunos de sus productos, si no es necesario no va a pasar vuelvo y digo esto es como lo han hecho otro país, igual después que nosotros incluso porque no somos los únicos con una serie de medidas para la responsabilidad de tener un país abastecido.

Aquí no faltaba nada dentro de la crisis, que hay tú te vas a los Estados Unido y anaqueles, que faltan tú te vas otros países y faltan productos y anaqueles, aquí ha subido con la inflación los productos de una u otra manera, unos más otros menos dependiendo al acceso de mercado, pero están ahí”.

En su intervención, el Ministro de Industria, Comercio y Mipymes recordó que desde el gobierno de Rafael Leonidas Trujillo se hacían importaciones sin contar con la opinión de los productores, pero que esa no es la política del presidente Luis Abindaer.

Víctor Bisonó dijo que desde la administración del Estado, están respetando los procedimientos, así como los acuerdos internacionales, los canales internos del país y acompañando a los productores nacionales.

Crecimiento

Bisonó que un estudio reciente del Banco Central muestra el crecimiento del país. “El país está creciendo a pesar de la crisis, la economía se ha consolidado a pesar de la crisis, hay más empleo, hay más inversión extranjera directa y es público y yo insisto porque es que la vista hace fe, es público que el presidente semana tras semana va inaugura una nueva inversión o un nuevos proyectos. Tenemos récord en la cosecha de arroz”.

Subsidios

El gobierno implementa subsidios a los combustibles para que se produzca un aumento, como está sucediendo en otros país, debido a los efectos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Para Ito Bisonó los subsidios no son sostenibles en el tiempo, porque afecta la salud de la economía que exhibe el país.

“Por eso hay en el mundo, una economía de libre mercado de competencia deficiencia de calidad por eso nosotros del Ministerio desarrollamos e implementamos una política de calidad, para que nosotros podamos portar para que no te productos sean los adecuados y por lo que paga el consumidor.

Ahora vivimos tiempo extraordinario, aquí está la misión del Fondo Monetario Internacional, nosotros tuvimos con ello la semana pasada, haciendo una evaluación en el Ministerio y se quedan sorprendidos porque el subsidio, de este modo no se puede sencillamente ver como un subsidio se puede ver o como una inversión, o como una acción de estabilidad social económica y política”.

Puntualizó que la República Dominicana está en el ojo de todos los inversionista en mundial, porque ante la coyuntura de de la rotura de la cadena de abastecimiento de que ya un furgón cuesta traerlo de China 20 mil dólares, o ya se están encareciendo los de Brasil que ya están en 6 mil dólares.

“Esos inversionistas ven cuáles son los socios cercanos eso han llamado ni un solo lo está usando las costas cerca, los amigos que tienen economía saludable lo que tienen garantía jurídica que no cambian las reglas del juego dónde hay cierta estabilidad, en comparación con los países”.

Dijo que el subsidio a los combustibles, controla de alguna manera la inflación y evita que la economía no se dispare cómo se está disparando en el resto del mundo con el aumento exorbitante de los hidrocarburos y su impacto social.

“ Nosotros aquí tenemos una inversión que del ahorro del presupuesto porque todavía para el subsidio no se ha erogado o no se han pedido préstamo, sino que del ahorro del presupuesto recordando a los ministerios, recortando las nóminas que desde el principio se hizo, recortar los gastos que no son necesario y bueno y se está subsidiado”, señaló.

Obras en desarrollos

Al hacer una reflexión de los retos que encara el gobierno ante la crisis mundial y el posible impacto negativo en las obras que está desarrollando en todo el país, Bisonó expresó que los dominicanos tienen en el presidente Luis Abinader a una persona entregada a buscarle la solución a los problemas a enfrentar cualquier situación .

“Lo primero es el presidente y yo creo que mucho de nosotros podemos ser evaluados también por nuestra conducta interior, ponemos el interés nacional antes que el interés particular, sabemos que pudiera tener un costó político el no pecar de irresponsable y pudiéramos estar emitiendo dinero inorgánico cogiendo préstamos y tirando dinero al aire, pero esa no la manera de comportarse de un gobernante responsable o funcionario responsable y las inversiones se están haciendo, no están paralizada incluso te anuncias regularmente las inversiones que están en el presupuesto y que se pueden tomar en cuenta, se pudiera ser más. Ojalá pudiera ser más. Se están gastando invirtiendo dinero”

Agregó: “Los subsidios se están haciendo, ahora yo también, a dónde van cuando se da, por ejemplo un subsidio tasa cero a los productores de tabaco, que tienen contrato para compra de tú estás poniendo a una familia a trabajar en el campo, y a vender ese tabaco a un productor de tabaco que hace 2 años exportada 900 millones y que estamos portando mil cuatrocientos millones la economía crece cuando tú dices, no nosotros vamos a dar subsidio al pan para que se mantenga estable la pasta el pan todo lo que tiene que ver con harina tú mantienes las PYME y mantiene el acceso a una comida que básica dentro de la canasta para los dominicanos cuando tú dices cómo estamos nosotros sentados con los productores de pollo”.

Explicó que a pesar de que el maíz en tiene un precio récord histórico, el gobierno asume una parte y con ello evitan que los precios se disparen. “Si sube el aceite y sube el pollo y sube la harina bueno, pero si tú lo vas llevando poco a poco y acumula nivelando entonces diferente y estamos protegiendo ¿a quién?, a los productores nacionales y esa esa es la idea, articular todo junto y en esto yo tengo que hacer un reconocimiento porque muchas veces muy fácil llenarse la boca de protagonismo, el sector privado, productor nacional ha jugado un rol, así como los industriales, quienes han estado en permanente comunicación con el Presidente de la República”, aseguró.

Protestas por alzas en combustibles

Ito Bisonó se refirió a las protestas que se realizaron en hace poco en varias provincias del país, quienes reclamaron una disminución del precio de los combustibles.

“Lo combustible están más baratos aquí hoy independientemente de cualquier discusión. Están más baratos que en los Estados Unidos y de cualquier país de la región porque por el subsidio que del gobierno nosotros damos subsidiando este fin de semana cien pesos el galón de gasoil, son mil quinientos millones semanales.

Con la conciencia de que esto va en procura de amortiguar la inflación. Y de que no haya un aumento en escala en toda la economía más de lo que hay, pero cuando cuando hablamos de esto tenemos que pensar en comparación con que osea en qué país en dónde hay el grado de subsidio en base ahorro del presupuesto del Estado o en qué país que no sea productor de petróleo están los precios que nosotros tenemos hoy día, entonces protestar por eso yo creo que es una una acción de asegurarse de que como quiera va a protestar”.

Dijo que el gobierno continuará haciendo el sacrificio de subsidiar los combustibles gracias al ahorro que ha hecho el gobierno.

“Hasta ahora no tenemos problema hasta ahora los ingresos extraordinarios, el manejo con mucho cuidado del presupuesto las instrucciones del Presidente a cada Ministerio Público, además lo que estamos hablando aquí los gabinetes que hace presidente quincenal mensual son con instrucciones y clara de ahorrar para mantener los subsidios y para mantener la inflación”.

La política

Al examinar la situación política, Bisonó dijo confiar en la razón y en los hechos. “Lo primero es que está clarísimo que el presidente está enfocado a trabajar siempre van a decir. Pero nosotros confiamos primero en la razón y en los hechos, el pueblo dominicano, aunque otras personas dijeran que no se podía actualizar con nadie aquí en el país, como lo dijeron en algún momento nosotros sí creemos que se puede conceptualizar con el país y con la población. No, no nos podemos distraer, por ejemplo, en estos días está el tema de la Policía Nacional, claro que hay que reformarla, pero cuál Policía, la que hemos tenido siempre”.

Indicó que el país está atravesando por un proceso de cambio el cual se puede observar desde la instalación de un Ministerio Público independiente, así como las transformaciones que está llevando el gobierno.

“Cuando nosotros hablamos de apoyo al productor nacional era una visita sorpresa o dónde están los resultados a ver si está sorpresa o dónde están los resultados de las inversiones que se hacen ahora y a la que se hacía ahora son son son cosas muy reales muy palpable dónde está el sacrificio que le importo empoderamiento de cada uno de lo que son es responsable de que no haya corrupción del Estado. ¿Quiénes tienen una justicia independiente, quiénes propusieron o hicieron y cómo se cogía antes? ¿Cómo se accionaba antes? Nosotros no queremos entrar en eso, el presidente no es un hombre de eso. Nosotros somos de lo que creemos que lo que hay que presentar hechos y confiamos en la conciencia de un país que a pesar de la crisis mundial que hay un país que tiene estabilidad económica política social y buena gestión”.

Al comentar las críticas de los partidos de oposición recordó que el presidente Luis Abinader lo dijo claro y hay que entenderlos a ellos. “Si nosotros estuviéramos en la oposición, estaríamos haciendo un trabajo de oposición. Ellos están haciendo su trabajo de oposición, no te presentan propuesta ni se suman es lo mismo que las mechas por ejemplo discusión del CES Cuáles son la propuesta a dónde llevan bueno salen algunas cosas ahora que lo importante y por eso, por eso te digo.

Lo que estás aquí participando la oposición tuvieron los gobiernos tuvieron 20 años recientemente en el gobierno y cuáles son los resultados de los gobiernos?. Entonces yo creo que eso llegará el momento de debatir lo políticamente y deber realmente de qué capa cada cual a nosotros que no evalúen por las gestiones,. nosotros por ejemplo, llegamos el Ministerio de Industria y Comercio y lo transformamos buscando transparencia, rendición de cuenta”.

Reformas

El gobierno insiste en las reformas a la Constitución, lo que no aprueban partidos de oposición.

“Bueno, acuérdate que yo tuve la oportunidad de ser asambleísta por varias ocasiones y ninguna de ellas. yo era miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y en una de esas reforma se modificó al Consejo Nacional de la Magistratura para tener un control absoluto y manejar la justicia política como en efecto se pusieron a liderar la justicia personas comprometidas partidaria mente y personalmente con el presidente de turno y yo creo que es que está en juzgado por su condición es esa gente que se pone pero esa no es la actitud ni la forma de proceder de presidente Abinader”, sostuvo.

Aseguró que el presidente Luis Abinader lo que está proponiendo y es que se produzca una modificación constitucional para es consolidar la independencia la justicia “de eso se trata, y en eso se ha sido muy claro el debate, pero vuelvo y te digo, juzgan por sus condiciones, pensando que se va a hacer lo mismo que hicieron que era en favor, propio y en blindar algo para ello manipularlo, no, no es el caso no es el caso”, y concluyó Víctor Bisonó.

