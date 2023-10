Los cobardes hacen leña del árbol caído

Querido Michael Miguel

Te escribo esta carta porque te considero un gran amigo, sabes que te quiero mucho y me duele saber que pasas por un momento triste en tu vida.Quiero que sepas que las cosas no pasan en vano y que todo tiene un por qué podemos pensar que la vida es injusta para nosotros pero tampoco debes de olvidar que es así para todos.

Has imaginado en algún momento como seria la vida si todo fuese perfecto hay que luchar mi hermano, ponernos de pie y continuar en la batalla.Estoy seguro que no te interesa saber nada de esa persona que alguna vez lleno tu vida, a quien juraste una amistad sincera e incodicional y hoy te ha fallado.

Alguna vez pase por lo mismo así que comprendo perfectamente lo que es sufrir decepciones, aun duele mas cuando viene de persona a quien admira y respeta.

No me interesa saber que paso, me interesa que sepa que no esta solo, es lo mas importante, no soy Dios para juzgar los actos de nadie; solo quiero que sepas la persona especial que eres y lo mucho que te valoro, y que son justamente estos difíciles momentos donde se ven los verdaderos amigos por ello puedes contar conmigo, cuando lo necesites.

No es el final de tu vida, simplemente una experiencia que te ayudara a Valorar quien o quienes son tus amigos, pero también otros que comienzan. El destino nos pone muchas pruebas, estoy más que convencido que para ti el desino te depara grandes sorpresas. Animo amigo mío.

Solo, dando vueltas a la imaginación dentro de tu cuarto y atormentándote con los malos recuerdos no es bueno ni conlleva a nada.

Te queremos de vuelta con nosotros, deja la tristeza de lado y levántate y se esa persona especial que siempre has sido.

Todos los que te queremos estamos inquietos por ver la sonrisa que caracteriza a Michael.El futuro es tuyo no te sienta abandonado, la vida te tiene preparado cosas maravillosas.