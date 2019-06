Los Clubes Políticos: Antecedentes de los Partidos Políticos Modernos

El precedente de los partidos políticos modernos, como organizaciones o coaliciones (así se le solía llamar a las asociaciones en el siglo XIX), lo constituyeron los clubes políticos. En el local o recinto este tipo de asociaciones que, generalmente dichas entidades lo tenían, los integrantes podían reunirse como si fuera un lugar público. En ese espacio de reunión se deliberaba, podía haber espacio para la recreación, pero lo fundamental era el debate sobre el accionar como organización para tener el control del poder político.

Estas asociaciones o clubes tuvieron su acta de nacimiento en Francia e Inglaterra, con la Revolución Francesa (revolución política y social que se dio en la primera) y la Revolución Industrial que se dio en la segunda, ambas revoluciones se dieron o se iniciaron a finales del siglo XVIII. Entonces, los clubes políticos surgieron en la postrimería de ese siglo en Francia e Inglaterra. En Francia el club político más importante fue el de Los Jacobinos, el cual fue creado por los diputados más ortodoxos con los principios de la Revolución Francesa, aunque fue de efímera duración ya que se produjo una contrarrevolución y Los Jacobinos terminaron siendo derrotados. En Inglaterra surgieron El Club Liberal y La Sociedad Fabiana, el primero dio paso a la formación del Partido Liberal, mientras que La Sociedad Fabiana se identificó con las ideas del socialismo utópico.

Las Ligas de la Paz que se organizaron en diferentes países tuvieron su origen en los anarquistas o anarco-sindicalistas, en el siglo XIX, se organizaron en diferentes países, en Europa y en otros continentes. En la República Dominicana se organizaron y existieron en la postrimería del siglo XIX y principios del siglo XX. En diferentes pueblos de la República Dominicana existían las Ligas de la Paz, en La Vega, Montecristi, Azua, Puerto Plata, Santiago y San Francisco de Macorís, las cuales debían de estar entrelazadas. Este tipo de asociación se formaron en nuestro país todas o casi todas hacia la década de 1870, probablemente los emigrantes cubanos que cimentaron la industria azucarera en nuestro país, sobre bases modernas, influyeron en el surgimiento de este tipo de asociaciones, los cuales vinieron al país a raíz de la Guerra de los 10 Años.

Sin embargo, aunque la mayoría de estas sociedades o clubes políticos nacieron en la postrimería del siglo XIX y otras surgieron en el siglo XX, la realidad fue que los primeros clubes políticos que se constituyeron en nuestro país fueron la Sociedad Secreta La Trinitaria (fundada 16 de julio de 1838) y La Sociedad La Filantrópica (fundada +/- hacia el año 1840), previo a la fundación de la República. La primera se puede decir que fue el núcleo político que alumbró el Estado dominicano, aunque los conflictos que se generaban entre las clases sociales que se formaron a partir la estructura económica del territorio dominicano no se resolvieron en favor de las aspiraciones de la pequeña burguesía y las capas medias, clase sociales de las que los trinitarios formaban parte, si no en favor de los intereses del grupo hatero terrateniente que encabezaba Pedro Santana.

Es bueno señalar que, aunque se ha querido hablar lo contrario, el cartismo en Inglaterra no implicó una organización política partidaria y tampoco era un club político, más bien una suerte de movimiento social. Es una versión decimonónica de lo que hoy se llaman movimiento social. No se trataba de una asociación de personas, no era una organización política y no era tampoco un club recreativo. No hubo ningún partido cartista como algún historiador o tratadista ha dicho.

Curiosamente la eclosión del cartismo en Inglaterra coincide con la fundación de la fundación del primer club político denominado La Sociedad Secreta La Trinitaria. “En mayo de 1838 se redactó una “Carta del Pueblo” que contenía seis demandas para una más profunda reforma parlamentaria…”( Issac Asimov: Historia y Cronología del Mundo-historia del mundo desde el Big Bang hasta 1945, editorial Ariel, septiernbre 2013, P. 509) Parece que 1832 hubo una reforma parlamentaria en Gran Bretaña, pero la misma no incluyó el derecho al voto de los trabajadores, lo cual se exigía junto a otras demandas, tales como: sufragio universal, igualdad de los distritos electorales, pago a los congresistas, voto secreto, elecciones anuales del parlamento y abolición de la condición de ser propietario para ser diputado, en la “carta” de 1838. La Carta era firmada

Clubes Políticos en la República Dominicana 1838- 1965 Nombre del Club Localidad Año o Fecha Sociedad Secreta “La Trinitaria” (V. ERD: S. P.60) Santo Domingo de Guzmán f. 16/07/1838 Sociedad Político-Cultural Hnas Mirabal E. Los Minas, Sto. Dgo. Inaug. 23/09/1962 Club 27 de Febrero 1) Santo Domingo, D. N. Postrimería S. XIX Club Quisqueya 2) Santo Domingo, D. N. Postrimería S. XIX Club Patria y Libertad 3) Santo Domingo, D. N. Postrimería S. XIX Acción Católica Dominicana Santo Domingo, D. N. Existía en 1936 Liga de Ciudadanos Santo Domingo, D. N. 08/09/1899 Club Juvenil Trujillista Santo Domingo, D. N. Existía 1961 Centro unión Palestina Santo Domingo, D. N. Existía 1926 Sociedad La Trinitaria (V. ERD: Sociedades.. P 52) Santiago, P. Santiago Inst. 15/05/1884 Soc. Política para el Culto a los Héroes Nacionales Santo Domingo, D. N. f. en 1938 Liga de la Paz Azua, Prov. Azua 00/00/1875 Sociedad Patriótica 19 de Marzo Azua, Prov. Azua +/-1888 La Hicayaguana Higuey, P. La Altagracia 00/00/1875 Unión Patriótica Higuey, P. La Altagracia 00/11/1899 Liga de la Paz (P. Hoy 07/11/2015 Pág. 12-B) La Vega F. Casimiro de Moya 07/11/1875 La Restauradora (Papeles de Bonó P. 527) La Vega, Prov. La Vega +/1875 La Filantrópica (V. ERD: Sociedades… y. P 60) Santo Domingo, D. N. f. +/- 1840 Liga de la Paz (P. Juan Isidro Jimenes Pereyra) Montecristi, P. Montecristi 04/04/1876** Sociedad Pro-Raza Montecristi, P. Montecristi 19/08/1917 Club Juventud Israelita “Ju-Ihs” Ciudad Trujillo Existía Mar/41 Club Libertador Santiago Rodríguez Existía Sep/1960 Sociedad “Unión Nacional” (V. ERD: Soc… p. 96) Santo Domingo Instal. 25/10/1875 La Regeneradora Puerto Plata, P. Pto. Pta. 24/02/1885 Unión Puertoplateña Puerto Plata, P. Pto. Pta. 08/09/1878 Juventud Católica Dominicana Ciudad Trujillo Existía 1948 Liga de la Paz Puerto Plata, P. Pto. Pta. 07/10/1875 Unión Domínico Libanesa Santo Domingo, D. N. f. 00/04/1944 Sociedad Patriótica (V. ERD: Soc. P. 132) Santo Domingo, R. D. f. 27/02/1910 Liga de la Paz (46 miembros o socios) Santiago, Prov. Santiago** f. 21/02/1875 Sociedad Unión Nacional San Juan, Prov. San Juan Existía 1955 Sociedad Idealismo Internacional Santo Domingo, R. D. f. 29/04/1963 Sociedad Democrática “Club 30 de Marzo” Santiago, Prov. Santiago Existía Jul/1926 Sociedad “Léntente” Santo Domingo, R. D. Existía Feb/1917 Gran Liga Nacional (ver Pluma y Espada No.17) Santo Domingo, R. D. f. 03/07/1921 Junta de Abstención Electoral Santo Domingo, R. D. Existía Jul/1921 Junta de Abstención Electoral (tenía 200 miembros San Pedro de Mac., SPM Existía 1921 Círculo Democrático Evolucionista Santo Domingo, R. D. Existía en 1926* Círculo Recreativo Democrático Santo Domingo, R. D. Existía en 1924 Liga de la Paz (V. ERD: Sociedades.. y.. P. 41) San Francisco de Macorís Inst. 22/09/1875 Junta Patriótica Monte Cristi Existía en 1920 Hijos de La Trinitaria (V. ERD: Sociedades… P. 43) San Francisco de Macorís Inst. 28/06/1921 Patria (V. ERD: Sociedades… y… P. 45) San Pedro de Macorís f. Enero/1900 Asociación de Jóvenes Dominicanos Santiago, Prov. Santiago f. 06/12/1921 La Republicana (V. ERD: Sociedades… y… P 67) Santo Domingo, R. D. f. 17/01/1867 El Progreso Democrático (V. ERD: Soc… P. 95) Santo Domingo, R. D. f. 28/10/1874 La Trinitaria Nocturna(V. ERD: Sociedades P. 111) Santo Domingo, R. D. Existía 1892 La Trinitaria (V. ERD: Sociedades, Cofr… P. 117) Santo Domingo, R. D. f. 29709/1897 La Fusionista (V. ERD: Sociedades, Cofr… P. 119) Santo Domingo, R. D. f. 13/03/1898 Liga de Ciudadanos(V. ERD: Sociedades P. 120) Santo Domingo, R. D. f. 16/08/1899 Liga de Ciudadanos No. 2 (V. ERD: Soc… P. 120) Santo Domingo, R. D. f.16/08/1899 Unión Nacional Dominicana(V. ERD: Soc… P. 132) Santo Domingo, R. D. Existía en 1909 Club Unitario Puertorriqueño( V. ERD: Soc.. P. 46) San Pedro de Macorís Existía 1915 Asociación de Veteranos Horacistas de Sto. Dgo.* Santo Domingo, R. D. f. 10/12/1925 Sánchez y Mella ( V. ERD: Sociedades… P. 44) San Pedro de Macorís f. Oct/1897 Los Hijos de la Paz (V. ERD: Soc…y… P. 49) Santiago, Prov. Santiago f. Ene/1875

principalmente por los trabajadores, aunque podía incluir otros que no lo fueran, era un movimiento social parecido al de la Marcha Verde de hoy día en nuestro país, no era una asociación u organización de personas.

En total, unos 64 clubes políticos se fundaron en nuestro país, si incluimos el Casino Nacional que se fundó en Moca en tiempos del último gobierno de Horacio Vásquez, entonces tendríamos que hablar de que fueron fundado un total de 65 clubes políticos. Algunos de estos clubes políticos sobrevivieron a la formación de los partidos políticos, como asociaciones políticas modernas que vinieron a ser estos últimos.

La formación de los clubes políticos, como antecedentes de los partidos políticos como grupos modernos que son estos últimos, se corresponden con una etapa en que el Estado moderno no se ha afianzado o no existe, como fue el caso de la República Dominicana cundo se fundó la Sociedad Secreta La Trinitaria. En Francia, al igual que en Inglaterra, a finales del siglo XVIII, cuando nacen los primeros clubes políticos, no se había afianzado el Estado moderno todavía. Apenas había nacido en Francia.

Es necesario decir que, todavía iniciada la segunda mitad del siglo XIX, en países europeos, y no sólo en países muy atrasados como los latinoamericanos, el sistema de voto censitario era el sistema que se daba en las elecciones de autoridades, porque que en la mayoría de los países votaban los hombres y no las mujeres, ya que las mujeres casi en ningún país obtuvieron el derecho del sufragio antes de que el siglo XIX terminara, sólo los hombres mayores de edad que tenían una determinada cantidad de tierras, propiedades inmobiliarias o dinero podían elegir. No existía el voto universal en todos los países para todos los ciudadanos mayores de edad, sólo los hombres tenían el derecho al voto en casi todos los países al terminar el siglo XIX, como una excepción en la colonia británica de Nueva Zelanda las mujeres tenían el derecho a votar o sufragar en 1992. Se trataba, en los hechos, de que el Estado moderno no se había afianzado en casi ninguno de los países, por lo menos hasta mediados del siglo XIX. Pero aunque pudiéndose decir que se afianzó hacia mediados del siglo XIX en algunos países europeos, la realidad es que no tan plenamente se modernizó, pues las mujeres adultas no tenían derecho de elegir.

Cont. Clubes Políticos en la República Dominicana 1838- 1965 Nombre del Club Localidad Año o Fecha Baluarte 30 de Marzo (V. ERD: Soc…y… P. 49) Santiago, Prov. Santiago f. Mar/1896 Sociedad Vanguardia Trujillista (EC 26/05/61) Ciudad Trujillo, D. N. f. May/1959 Agrupación Política Cultural “Rumbos” Santiago, P. Santiago f. Ago/1948 Sociedad Confraternidad Trujillista Santiago, P. Santiago E. Ago/1948 Club Político Cultural (E. C. 29/08/48 P5) Sabana de la Mar, El Seibo f. Ago/1948 Agrupación Patriótica “San Lorenzo” LD02/04/65 Los Minas, Santo Domingo Existía 1965 Club Patria (R Renacimiento No. 229 12706/20) Santo Domingo Existía 1920 Sociedad El Paladión (ver R. Letras 26/10/1919) Santo Domingo f. en el 1918

Por Francisco Rafael Guzmán F.

