Los clubes más urgidos por ganar un anillo en las Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Cada título de Serie Mundial es especial, obviamente.

Pero algunos tienen un mayor significado que otros, dado lo que han pasado determinadas franquicias para llegar a la cima.

Piensen en cinco de las últimas seis Series Mundiales. En el 2015, los Reales ganaron el título por primera vez desde 1985. En el 2016, los Cachorros lograron lo que no consiguieron en 108 años. En el 2017, los Astros ganaron su primer campeonato en la historia, lo mismo con los Nacionales en el 2019. En la temporada pasada, los Dodgers acabaron con una sequía que comenzó en 1988.

Por eso hemos determinado el Índice de Urgencia de Playoffs. Cuando tomas en cuenta factores como sufrimientos del pasado, agentes libres inminentes, nómina y potencial de prospectos, podemos evaluar a los conjuntos en una escala – 10 siendo lo más desesperado y uno el más tranquilo.

1. Cerveceros

Urgencia: 12, o la edad que tenía Craig Counsell cuando los Cerveceros llegaron por última vez a la Serie Mundial

Superamos la escala de 10 para hacer esa observación de Counsell e ir más allá. No sólo nunca han ganado el título, sino que su futuro luce un poco complicado.

El salario de Christian Yelich casi se duplicará el año que viene (de US$14 millones a $26). Añadan los US$18 millones que se le deben a Lorenzo Cain y los US$11 millones a Jackie Bradley Jr. Es mucho dinero para unas praderas que no rindieron a la altura. Josh Hader está incrementando su valor para el arbitraje.

Por último, como este equipo no ha elegido alto en el draft desde el 2017, sus fincas se ubican en el puesto 25 según MLB Pipeline.

2. Bravos

Urgencia: 10, o el número de veces seguidas que los Bravos han conquistado la división y no han ganado el banderín de la L.N.

Es algo que ha perseguido a Atlanta por siempre. Sí, ganaron el título en 1995, pero eso fue un momento fugaz en medio de 14 títulos divisionales seguidos.

Afortunadamente para ellos, el venezolano Ronald Acuña Jr. (actualmente fuera por lesión) seguirá en el equipo por mucho tiempo. Lo mismo con Ozzie Albies y Austin Riley.

3. Astros

Urgencia: 10, o las veces que Dusty Baker ha ido a los playoffs sin ganar el título

Sí, apenas han pasado cuatro años desde que los Astros ganaron la Serie Mundial. Pero su nombre fue manchado por el escándalo de robo de señas.

Esta es la oportunidad para cerrar bocas. Los Astros ya perdieron a George Springer en la agencia libre el año pasado y el puertorriqueño podría ser el próximo en irse. Zack Greinke y el lesionado Justin Verlander serán agentes libres. Además, las fincas de los Astros son las número 29 en el béisbol, según MLB Pipeline.

4. Medias Blancas

Urgencia: 8, o la edad del cubano Luis Robert cuando el equipo ganó su último título

Aunque los campeones de la División Central de la Americana tienen talento joven de sobra, también dependen mucho del monticular de 34 años Lance Lynn y de los cubanos José Abreu, de 34, y Yasmani Grandal, de 32. Las fincas de Chicago son las últimas en el béisbol y no han ganado una serie de postemporada desde el 2005. Ah, y su manager tiene 77 años.

5.Rays

Urgencia: 8, o los juegos de Serie Mundial que han perdido en dos viajes al Clásico de Otoño (2008 y 2020)

Cuando se trata de contratos y talento joven, los Rays están en una buena posición a largo plazo porque, bueno, siempre parecen estarlo. Además, los Rays cuentan con la sexta mejor finca del béisbol, según MLB Pipeline.

Pero como todo conjunto que juega en un mercado pequeño — incluso uno tan consistente como Tampa Bay – debe aprovechar cada oportunidad que tenga en octubre.

6. Yankees

Urgencia: 6, o las veces que Nueva York ha salido con las manos vacías en la postemporada desde su última Serie Mundial

Honestamente, ya estamos cansados de escuchar la tragedia de que los Yankees pasaron una década sin ni siquiera poder avanzar a una Serie Mundial. Nadie se va a sentir mal por ellos, ¡tienen 29 temporadas consecutivas con récord positivo!

Pero sí, cuando juegas en el Bronx siempre hay presión.

7. Cardenales

Urgencia: 6, o las series de postemporada que los Cardenales han perdido desde el 2011

Los Cardenales acabaron con todo en su camino para hacerse con un Comodín, gracias a un septiembre impresionante. Pero recuerden que ellos eran los favoritos para ganar la división antes del comienzo de la temporada.

Entre sus piezas más importantes está un receptor de 39 años (el puertorriqueño Yadier Molina), un lanzador de 40 años (Adam Wainwright), un inicialita de 34 (Paul Goldschmidt) y un tercera base de 30 (Nolan Arenado). Sin mencionar que está podría ser la última campaña de Jon Lester.

8. Azulejos

Urgencia: 5, o los años que han pasado desde que Toronto ganó un partido en la postemporada

El dominicano Vladimir Guerrero Jr., el mexicano Alejandro Kirk, Bo Bichette y Alek Manoah tienen 23 años o menos. Hyun Jin Ryu, George Springer, el quisqueyano Teóscar Hernández y el cubano Lourdes Gurriel también están varios años bajo control. Además, los Azulejos tienen el presupuesto para seguir construyendo.

9. Gigantes

Urgencia: 4, o el número de títulos que está persiguiendo Buster Posey

Los Gigantes tienen el grupo de jugadores de posición de más edad en el juego y el quinto staff de pitcheo más veterano. Pero siendo esta la primera clasificación a la postemporada en la era de Farhan Zaidi y el hecho de que se espera que el club vaya por varios nombres de peso en el receso de temporada, sin mencionar los tres títulos conseguidos recientemente, San Francisco no está tan urgido.

10. Dodgers

Urgencia: 3, o la cantidad de títulos ganados por Albert Pujols y Max Scherzer

Los Dodgers quieren demostrar que son una dinastía y que son igual de capaces con una temporada de 162 partidos. En cuanto a Scherzer, Clayton Kershaw y Mookie Betts, se trata de seguir adornando sus carreras de Salón de la Fama.

11. Medias Rojas

Urgencia: 2, o la cantidad de Series Mundiales ganadas por Boston en la última década

Mucho ha cambiado en este equipo desde el 2018, principalmente con Betts. Pero siguen varias piezas en el club que celebraron ese campeonato (el manager puertorriqueño Alex Cora, Xander Bogaerts, J.D. Martínez, Nathan Eovaldi, el venezolano Eduardo Rodríguez, Matt Barnes y otros).

Además, no muchos esperan que los Medias Rojas puedan competir por la Serie Mundial, por lo que no sería una tragedia si no la ganan.

12. Marineros

Urgencia: 0, o la cantidad de veces que los Marineros han clasificado a la postemporada entre el 2002 y 2020

Podría parecer curioso que un equipo que está intentando acabar con el bache activo más largo sin postemporada entre los deportes profesionales de Estados Unidos tenga un nivel de urgencia tan bajo. Pero seamos claros, nadie se esperaba esto de los Marineros de cara a los playoffs. Han hecho un gran trabajo jugando sin presión

Si los Marineros avanzan, será la historia más impactante en el béisbol. Y si luego son eliminados de inmediato, no pasa nada. Sería el comienzo de algo mayor para Seattle.

