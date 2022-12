(VIDEO) Los Clippers tumban a los Raptors en el regreso de Kawhi y Powell

EL NUEVO DIARIO, TORONTO.- Los Ángeles Clippers prolongaron este martes su buen momento con un triunfo por 124-113 en el campo de los Toronto Raptors en el regreso, con ovación del público local, de Kawhi Leonard y Norman Powell, campeones de la NBA con los canadienses en 2019.

Leonard estuvo 34 minutos en pista y aportó quince puntos, siete rebotes y ocho asistencias, mientras que Powell brilló con 22 puntos en 23 minutos saliendo del banquillo.

Para Leonard fue el segundo partido en Toronto como ex de los Raptors con los aficionados en las gradas, mientras que para Powell fue la primera vez ‘post covid’.

Kawhi Leonard juked the hell out of Scottie Barnes and finished with a tough hook shot 👀pic.twitter.com/LuRIhVKNjB

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) December 28, 2022