Los Clippers no están interesados en traspasar a Paul George

Con la offseason prácticamente terminada y sin partidos oficiales en el horizonte, Paul George se ha convertido en una de las figuras más controvertidas del momento. El cruce de declaraciones que ha mantenido con su antiguo entrenador Doc Rivers y su supuesta mala relación con algunos miembros del vestuario ha puesto al ex de los Pacers en el punto de mira. En los últimos días se ha rumoreado con su posible salida de Los Ángeles Clippers, con motivo de la rebeldía de James Harden con los Rockets.

No obstante, según ha confirmado Sam Amick de The Athletic la franquicia angelina no está interesada en traspasar al de Palmdale. Este informó lo que era un secreto a voces: que sí hubo mala relación entre jugadores como Patrick Beverley, Lou Williams o Montrezl Harrell con Paul George, debido a que estos no reconocían el prestigio que él creía merecer, a diferencia de lo que ocurría con Kawhi Leonard. Uno de los motivos por los que los Clippers no mostraron tanto interés en renovar al Mejor Sexto Hombre del Año e intentaron traspasar a ‘Sweet Lou’. Priorizando la estabilidad y el bienestar de una de sus dos grandes estrellas.

Por otro lado, también es interesante que los californianos hayan querido mantener a un jugador que ha podido generar ciertas dudas. Si bien su rendimiento defensivo es absolutamente incuestionable y se sitúa entre los mejores de la NBA en este apartado, en ataque no ha estado a su mejor nivel. En primer lugar, porque a lo largo de su trayectoria ha sido un jugador que ha necesitado el balón para sentirse cómodo en ataque. Y esta temporada, sin tanto esférico en sus manos, se le ha visto fuera de lugar y bajando en gran medida sus porcentajes en tiro de la media y la larga distancia.

Quizás tenga razón en su crítica a Doc Rivers, y el actual técnico de los Philadelphia 76ers no hiciera un gran uso de él. Pero lo cierto es que en temporada regular el equipo no probó nada diferente para tratar de compatibilizar a Paul George en el sistema. Además, de que su excesivo descanso le ha podido perjudicar en este aspecto. Esta por ver como Tyronn Lue y su staff desarrolla un estilo de juego en el que el ex de los Thunder no esté tan damnificado.