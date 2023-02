Los Clippers incorporan a Keaton Wallace

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Los Angeles Clippers han decidido incorporar a su plantilla a Keaton Wallace mediante un contrato dual, tal y como afirma Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN. El base ocupará por tanto el segundo hueco para jugadores two-way junto a Moussa Diabate, aprovechando que los angelinos han despedido a Nate Darling, que nunca llegó a debutar con ellos, para hacerle espacio.

Wallace llega tras disputar 18 partidos con los Ontario Clippers, con quienes ha promediado 14,6 puntos, 3,9 asistencias y 3,9 rebotes en 32 minutos. Presume además de un 44,7% de acierto en triples a lo largo de la temporada con casi 5 intentos por partido, algo que puede ser su baza a la hora de intentar hacerse un hueco en una plantilla en la que hay varias estrellas atrayendo al atención de los defensas y abriendo espacios para sus compañeros.

No está claro, no obstante, que Tyronn Lue tenga pensado contar demasiado con él, pues lo cierto es que los californianos han reforzado notablemente su backcourt en el cierre de mercado y no hay demasiado espacio para hombres sin demasiada experiencia. Al fin y al cabo, Keaton no ha llegado a tener minutos todavía en la NBA, y las adiciones de jugadores como Russell Westbrook, Bones Hyland o Eric Gordon le dejan poco espacio para debutar, aunque si le han firmado este contrato tal vez tengan intención de darle la oportunidad.

Relacionado