(VIDEO) Los Clippers desintegran a unos Lakers abatidos

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- Siete derrotas seguidas. Ese es el penoso balance que arrastran Los Angeles Lakers contra Los Angeles Clippers, que este jueves desintegraron a sus vecinos y rivales (132-111) gracias a un monstruoso y humillante tercer cuarto (40-18).

Sin alma ni rumbo, encadenando ridículos y cavando su tumba cada noche un poco más.

Así de abatidos transitan los Lakers una temporada para el olvido y que no ha mejorado nada tras el All-Star, ya que han perdido los cuatro partidos que han disputado desde el parón (llevan siete derrotas en sus últimos ocho encuentros).

Reggie Jackson’s reaction after this three is absolutely electric.

He deserved that moment, man.

pic.twitter.com/TgMGFf2O6k

— Joey Linn (@joeylinn_) March 4, 2022