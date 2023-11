Los Clippers creen que Harden se sacrificará para hacerlos contendores

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La llegada de James Harden puede suponer un problema de jerarquía en los Clippers. El que fuera MVP de la liga en 2018 se une a una plantilla que ya cuenta con otro MVP como Russell Westbrook, un dos veces MVP de las Finales como Kawhi Leonard y una superestrella consagrada como Paul George, lo que parece haber generado dudas con respecto a su encaje. Dudas que no parecen compartir en la franquicia angelina.

«El sacrificio va a ser lo más importante» afirmó al respecto Tyronn Lue. «Tenemos a cuatro jugadores de Los Ángeles que han hecho muchísimo en sus carreras. Entienden en qué contexto están y han hablado mucho acerca de conseguir el campeonato. Eso es lo único en lo que estamos centrados. Va a suponer renunciar a muchas cosas a nivel individual, ya sea a minutos o a tiros, pero todos están dispuestos a hacerlo».

Lo cierto es que Harden ya viene demostrando en los últimos años que no tiene demasiados problemas en dar un paso a un lado si el contexto lo requiere. En Brooklyn redujo notablemente su media de lanzamientos y asumió un rol más de pasador y generador, dejando que Kevin Durant y Kyrie Irving ejercieran como anotadores. De forma similar, en Philadelphia reconoció a Joel Embiid como líder del proyecto y mantuvo su papel de organizador, llegando a liderar la liga en asistencias con 10,7 por partido. Y en esta ocasión, las circunstancias le empujan más a ese rol que nunca.

«Harden tiene unas habilidades únicas, y ahora solo tiene una preocupación: ganar un anillo con los Clippers» aseguró Lawrence Frank. «Quiere ser parte de algo más grande que sí mismo. Estos cuatro jugadores tienen muchos logros individuales y ya han ganado mucho dinero. Ahora la meta es otra».

Margen de mejora

James no debutará presumiblemente hasta dentro de unos días, pues viene de perderse las últimas sesiones de entrenamientos con los 76ers y tiene que coger el punto de forma. No obstante, dado que la temporada acaba de empezar, no hay demasiada prisa para que se incorpore, pues aún tiene muchos encuentros por delante para adaptarse al equipo de cara a la fase decisiva del curso.

«Lo bueno de este traspaso es que se ha dado cuando llevamos cuatro partidos, no 60 como el año pasado» añadió Lue comparando el movimiento con la llegada de Westbrook en febrero. «Vamos a tener mucho tiempo. Sabemos que el proceso va a ser largo, pero estamos emocionados por el camino que tenemos por delante».