Los Clippers continuarán a la espera de Montrezl Harrell

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La de Montrezl Harrell ha sido una de las ausencias más notables de este reinicio de la temporada. El ala-pívot abandonó la burbuja hace unas semanas debido a una enfermedad de su abuela, a la que se sentía muy unido, enfermedad que derivó en el fallecimiento de la misma, lo cual ha prolongado su tiempo lejos de las pistas. Sumado a la baja temporal de Lou Williams, este hecho ha debilitado notablemente a la segunda unidad de los Clippers, aunque estos no parecen tener prisa por volver a contar con el jugador.

Así lo ha hecho saber Doc Rivers, técnico angelino, que afirma que no puede anteponerse lo deportivo al factor humano en casos como este: “Volverá cuando esté listo. No se puede jugar si no te sientes bien a nivel mental, pues el aspecto anímico es muy importante. He dicho a Montrezl que se tome el tiempo que necesite y que le recibiremos con los brazos abiertos cuando se sienta preparado para volver”.

Harrell anunció su situación personal en algunas historias de su Instagram, y el dolor que le ha ocasionado la pérdida se deja ver fácilmente en sus palabras. Los Clippers, en un gesto de empatía, ha priorizado su bienestar emocional sobre lo meramente baloncestístico, y esperarán pacientemente a que el jugador logre dejar todo atrás y se sienta con fuerzas de volver a la competición.

