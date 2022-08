Los Cleveland Cavaliers estarían abiertos al regreso de LeBron

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Mañana se abre la ventana para que Los Angeles Lakers extiendan el contrato de LeBron James, el cual termina en 2023. Es obvio que el jugador, sobre todo a nivel financiero, está totalmente satisfecho con su vida en California. Sin embargo, James y los Lakers llegan a este punto con más incertidumbre de la deseada. No ya por la posibilidad de renovación, que todo apunta que se cerrará sin complicaciones. Sino por la duración y las condiciones de la misma. Con Adam Silver sugiriendo que la liga podría volver a aceptar jugadores de 18 años y Bronny a punto de cumplirlos, comienza a sembrase la semilla de la duda. Y los Cleveland Cavaliers estarían encantados de recibir de nuevo al hijo pródigo.

LeBron ya insinuó que no le importaría volver a jugar en el equipo de su vida durante el pasado parón del All-Star. Pero la nadie en la franquicia decidió pronunciarse al respecto. Ahora, con el futuro de James aparentemente en el aire, Jake Fischer asegura que los Cavs estarían dispuestos a dar cobijo al jugador en su última etapa NBA. Ahora bien, su llegada se tendría que dar en un escenario que tuviese sentido en el contexto que Cleveland estuviese en el momento de darse. Ni por un momento se plantean poner en riesgo su nuevo proyecto por algo así.

Esto quiere decir que tendrían que llegar a un acuerdo con el jugador para negociar una severa rebaja en su ficha y su papel en el equipo. Hasta ahora James siempre ha decidido los términos en los que llega a un nuevo destino, pero en Cleveland no están dispuestos a ello. Hace poco LeBron también hacía hincapié en que el dinero no sería un problema si la recompensa era jugar junto a Bronny. Pero habría que ver su disposición a perder unos cuantos millones si compartir vestuario con su hijo no entra dentro de la ecuación. En todo caso, esto puede quedar en agua de borrajas mañana mismo.

