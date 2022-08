“Los Chicos de la Banda”, se envuelve en un juego donde las realidades salen a flote

Comparte esta noticia

La exitosa obra que se ha presentado en grandes escenarios como Broadway, tendrá sus últimas funciones este viernes 26 y sábado 27 a partir de las 8:30 pm y el domingo a las 6:30 pm en Casa de Teatro

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La obra de teatro “Los Chicos de la Banda”, se estrenó este fin de semana, teniendo una buena acogida de parte del público que fue a disfrutar de esta pieza que ha tenido un éxito rotundo a nivel internacional y que fue producida en el país de la mano de Joyce Roy y dirigida por Solanyi Muriel.

Una puesta en escena que debe ser recomendada, ya que narra las situaciones que día a día cientos de personas viven por no poder enfrentar o por tratar de encajar en una sociedad con miles de tabúes, desde esposos frustrados hasta chicos que sufren bullying por su color de piel, todo conjugado en un solo lugar.

Jugando un poco con el drama y la comedia, esta obra muestra el valor de la amistad, la honestidad, la empatía y la autenticidad, en una sociedad que te pide ser tú mismo, pero nunca demasiado, llevándote a cuestionar parte importante de quién eres y cómo esto afecta nuestras relaciones interpersonales, a veces dañando tanto a nuestros seres queridos como a nosotros mismos.

Y es que “Los Chicos de la Banda” cuenta la historia de Michael, interpretado por Joyce Roy, quien en su apartamento del Upper East Side, está organizando una fiesta de cumpleaños para Harold (Alejandro Espino), su amigo judío de 32 años, de personalidad bastante peculiar, a quien le espera una sorpresa poco convencional.

A medida que avanza la noche, los amargos resentimientos no resueltos entre los invitados salen a la luz, cuando inicia un “Juego de la verdad” que termina terriblemente mal.

Esta puesta en escena se desencadena mediante ese juego, un sinfín de situaciones presentados en cada uno de los personajes, mostrando las realidades que vive a diario la comunidad LGBT.

Este grupo de amigos, cuentan en ese encuentro de manera táctica sus vivencias y frustraciones, tras su decisión de mostrarse al mundo tal cual o como en realidad se sienten.

La participación de los chicos fue fenomenal, incluso mientras cada uno va dando a conocer su historia en el escenario, los demás van mostrando en sus movimientos, esas situaciones que los va atormentando cada día.

Jean Villanueva (Larry), José Roberto Díaz García (Hank), Isen Ravelo (Emory), Tomás Hubier (Donald), Anderson Mojica (Bernald), Juan Esteban (Vaquero), Alejandro Guerrero (Alán), supieron manejar sus personajes con buen dominio y aunque era mucha caracterización, pudieron lograr impactar con la narrativa de cada una de las realidades que vivían.

La selección del casting fue muy acertada y aplaudida, ya que son actores que han desempeñado un gran trabajo en cada uno de los proyectos en los que participaron.

“Los Chicos de la Banda”, también muestra una óptica distinta de como la comunidad se va desarrollando y como se han visto maltratados por el rechazo, no solo fuera sino hasta dentro del conglomerado, ya que entre ellos mismos pueden generarse problemáticas que alejan más al respeto de la ignorante sociedad.

Más que criticar de mala manera esta iniciativa hay que apoyarla, ya que cuenta una realidad que no se podrá ocultar nunca, porque se vive a diario y más que alejarlos se debe respetar las decisiones que cada quien toma en la vida, sin afectarle sus derechos.

Esta innovadora pieza se estrenó Off-Broadway en 1968 y contó con 1,001 funciones. Posteriormente, se convirtió en una película con el elenco original, dirigida por el ganador del Premio de la Academia (Oscar), William Friedkin. En 2018, “Los chicos de la banda” (The Boys in the Band) hizo su debut en Broadway, específicamente en el Booth Theatre, en una producción sin precedentes.

