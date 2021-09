Los Celtics piensan en Bradley Beal o Zach LaVine para 2022

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Celtics de Boston ya tienen la mente puesta en la agencia libre de 2022. Si bien aún quedan muchos meses para que esta llegue y la situación de la franquicia podría cambiar para entonces, Gary Washburn, periodista del Boston Globe, señala que se espera que los de Massachusetts vayan a por Zach LaVine y Bradley Beal el próximo verano. En general, ambos son jugadores capacitados para llamar mucho la atención en el mercado, lo que deja claro que los de Boston tienen intención de ser agresivos en este.

Beal lleva años tratando de conformar un proyecto ganador en los Wizards, pero, pese a su gran nivel individual, no se ha visto rodeado de forma competitiva, algo que podría impulsar del todo su deseo de salir si se repite este año. LaVine, por su parte, tampoco ha conseguido que sus grandes números se traduzcan en buenos resultados al no contar con una gran plantilla a su alrededor, y si bien los Bulls han estado muy activos en esta agencia libre, podría estar interesado en un cambio de aires cuando termine su contrato.

Por el lado de los Celtics, las últimas temporadas no invitan tanto al optimismo como les gustaría, pues, aunque fueron finalistas del Este en 2020, no han terminado de convertirse en la potencia indiscutible de su conferencia que apuntaban ser tras sus excelentes playoffs de 2018. Es por esto que podrían estar interesados en sumar activos al proyecto, que parece necesitado de un pequeño impulso, si los cambios en banquillo y oficinas de este año no les ayudan a dar el salto.

Cabe recordar, sin embargo, que Bradley Beal podría no acabar saliendo a la agencia libre, ya que cuenta con una player option para el curso 22-23. Esto trastocaría estos teóricos planes de Boston, así como de las muchas franquicias que han posado sus ojos en él y llevan un tiempo fantaseando con incorporarlo a su roster.

Relacionado